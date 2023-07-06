Актори-"стражденці з Донецька" і сотні компаній: журналісти пригожина розкрили секрети "фабрики тролів"

"Троллі" пригожина підтвердили чутки про те, що їхнє завдання було в тому, щоб створити інформаційний шум і відволікати увагу росіян

Після того, як євген пригожин розпустив свою "фабрику тролів" стали з’являтися подробиці діяльності його медіа корпорації "Патріот". Один із колишніх співробітників Володимир Ягудаєв розкрив шокуючу правду про "стражденних жителів Донбасу".

Подробиці опублікувало російське ЗМІ "Бумага". До останнього начальство підконтрольних "Патріоту" медіаресурсів сподівалося, що вдасться знайти нового власника замість пригожина, але "токсичні активи" ніхто не захотів купувати.

Так, співробітник одного з медіа пригожина, а саме "РІА ФАН", розповів російським журналістам, як саме знімалися пропагандистські ролики зі "стражденними жителями Донбасу". За його словами, всі учасники роликів були акторами, яким платили гроші, щоб ті відігравали певну роль. Зйомки не завжди проходили з першого дубля, тому що пропагандистам потрібно було досягти максимально правдоподібної картинки.

"Більшість людей, які в таких сюжетах представали "жертвами" ЗСУ, була підставними, найнятими людьми. Ці персонажі повторювали про себе заздалегідь завчені репліки, "тиснули сльозу". З ними також перемовлявся оператор за кадром, інструктував їх говорити "повільніше" або "ось цей момент ще раз вимовити", — сказав Володимир Ягудаєв.

Доля "фабрики тролів" пригожина

Хоча офіційно під управлінням медіахолдингу "Патріот" було лише 11 ЗМІ, насправді він контролював близько 400 компаній.

Після того, як зранку 24 червня Роскомнагляд заблокував усі сайти медіахолдингу "Патріот", журналісти масово залишилися без роботи. Начальство намагалося знайти спонсорів замість євгена пригожина, але ніхто не захотів зв’язуватися зі скандальними ЗМІ. Проте працевлаштувати "тролів" пригожина пообіцяв голова петербурзького відділення Спілки журналістів росії Дмитро Шеріх.

"СЖР буде по можливості звертатися до керівників інших ЗМІ, щоб вони допомогли з працевлаштуванням звільненим колегам, а також надавати іншу інформаційну підтримку", — сказав він.

Після цього ухвалити частину журналістів вирішили деякі ЗМІ.

У чому полягала робота "тролів"

У "Патріоті" був спеціальний відділ, який займався замовними матеріалами про опозицію та спускав тексти на всю сітку ЗМІ. Але потрапити туди могли лише обрані.

Також, як і в інших ЗМІ, канали пригожина мали свої табу: так званого "маестро" Євгена Панасенкова перестали запрошувати в ефіри після того, як він натякнув на фізичне усунення володимира путіна. Хоча раніше пригожинські ЗМІ активно намагалися зробити із нього серйозного експерта.

Також було табу на новини про продюсера Йосипа Пригожина. Тут причина не озвучувалася, але Ягудаєв припустив, що ватажок ПВК "Вагнер" не хотів, щоб його асоціювали з Йосипом. Крім того, були "блоки" на "політологів, які лаються на ПВК", зокрема на Ігоря Стрєлкова.

Двоє колишніх співробітників холдингу "Патріот" у розмові зі ЗМІ після закриття заявили, що у "фабриці тролів" не приховували: завдання ЗМІ євгенія пригожина — створення інформаційного шуму, щоб "забивати повістку".

"Інформаційний шум генерувався разом із реалізацією інтересів пригожина. Поки одні відволікали людей проблемами інших країн, ось цими репортажами з Африки та інше, всякими нашими місцевими зірками та оглядами тупих фільмів, інші, на передовій, промивали людям "брейн" матеріалами із "зони СВО" ", — сказав колишній журналіст РІА ФАН.

Він підтвердив і той факт, що у "фабриці тролів" працювали боти, які писали коментарі на підтримку пригожина та поливали брудом його опонентів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські ЗМІ розпочали кампанію проти євгена пригожина. Експерт Ігор Тишкевич оцінив дискредитацію колишнього "кухаря" путіна.