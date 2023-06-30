"Тролі" пригожина втручалися у вибори у США і не лише

Ватажок ПВК "Вагнер" егвен пригожин розпустив медіа-холдинг "Патріот", який у народі прозвали "фабрикою тролів". Напередодні стало відомо, що сайти редакцій вже заблоковані на території росії після спроб збройного заколоту.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash з посиланням на джерела компанії. Усі співробітники перебувають у стадії звільнення.

Сайти видань медіахолдингу "Патріот" вже заблокував Роскомнагляд. Доступу немає до всіх ресурсів. На деяких платформах останні новини вийшли о 13:12, після чого процес зупинився.

У медіа-холдинг "Патріот" входить кілька ресурсів: РІА "Федеральне агентство новин" (ФАН), "Економіка сьогодні", "Політика сьогодні", "Невські новини", "Народні новини", "Політросія", "Нью Інформ" та інші. За час свого існування, з 2013 по 2023 рік, "фабрика тролів" євгена пригожина встигла стати фігурнатом кількох великих скандалів.

Наприклад, 2016 року, напередодні виборів президента США, Агентство інтернет-досліджень пригожину всіляко намагалося розколоти суспільство зсередини. Його співробітники розпалювали внутрішньополітичні конфлікти та влаштовували політичні суперечки у соцмережах. Все це робилося під вигаданими іменами та з використанням комп'ютерних систем США, щоб приховати російський слід. "Троллі" пригожина втручалися у вибори, щоб очорнити в очах виборців кандидата у президенти США Гілларі Клінтон. У 2018 році проти євгена пригожина та його "фабрики тролів" у США заочно було висунуто кримінальні звинувачення.

Окрім цього, "тролів" пригожина звинувачують у втручанні у вибори до Сенату США у 2018 році, а також у президентські вибори 2020 року.

Також російські агенти працювали і в Україні. Зокрема, в січні 2018 року в програмі "Гроші" нібито колишній працівник агентства розповів, що філія "фабрики тролів" працювала в Харкові. Під її контролем була тисяча акаунтів у соціальних мережах, які розшатували обстановку в суспільстві. До того ж співробітники петербурзького офісу також неодноразово підтверджували факт антиукраїнської пропаганди. Особливо активно "тролі" почали поводитися після конфликту в Керченській протоці.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, "фабрика тролів" була помічена і у Великій Британії. Її учасники проводили агітацію серед підлітків та дезінформували їх, щоб керувати громадською думкою. З цією метою боти створили 2848 акаунтів у Twitter, Instagram та Tumblr.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як може померти євгеній пригожин. За словами військово-політичного оглядача, швидко його ліквідувати не вийде.