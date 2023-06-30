"Троли" пригожина вмешивались в выборы в США и не только

Главарь ЧВК "Вагнер" егвений пригожин распустил медиа-холдинг "Патриот", который в народе прозвали "фабрикой троллей". Накануне стало известно, что сайты редакций уже заблокированы на территории россии после попытки вооруженного мятежа.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в компании. Все сотрудники находятся в стадии увольнения.

Сайты изданий медиа-холдинга "Патриот" уже заблокировал Роскомнадзор. Доступа нет ко всем ресурсам. На некоторых платформах последние новости вышли в 13:12, после чего процесс остановился.

В медиа-холдинг "Патриот" входит несколько ресурсов: РИА "Федеральное агентство новостей" (ФАН), "Экономика сегодня", "Политика сегодня", "Невские новости", "Народные новости", "Политроссия", "Нью Информ" и другие. За время своего существования, с 2013 года по 2023 год, "фабрика троллей" евгения пригожина успела стать фигурнатом нескольких крупных скандалов.

К примеру, в 2016 году, в преддверии выборов президента США, Агентство интернет-исследований пригожина всячески пыталось расколоть общество изнутри. Его сотрудники разжигали внутриполитические конфликты и устраивали политические споры в соцсетях. Все это делалось под вымышленными именами и с использованием компьютерных систем США, чтобы скрыть российский след. "Тролли" пригожина вмешивались в выборы, чтобы очернить в глазах избирателей кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Кроме того, "троллей" пригожина обвиняют в вмешательстве в выборы в Сенат США в 2018 году, а также в президентские выборы 2020 года.

Также российские агенты работали и в Украине. В частности, в январе 2018 года в программе "Деньги" якобы бывший работник агентства рассказал, что филиал "фабрики троллей" работал в Харькове. Под ее контролем находилась тысяча аккаунтов в социальных сетях, расшатывавших обстановку в обществе. К тому же, сотрудники петербургского офиса также неоднократно подтверждали факт антиукраинской пропаганды. Особенно активно "тролли" начали вести себя после конфликта в Керченском проливе.

Согласно информации из откытых источников, "фабрика тролей" была замечена и в Великобритании. Ее участники проводили агитацию среди подростков и дезинформировали их, чтобы управлять общестенным мнением. С этой целью боты создали 2848 аккаунтов в Twitter, Instagram и Tumblr.

Ранее Телеграф рассказывал о том, как может умереть евгений пригожин. По словам военно-политического обозревателя, быстро его ликвидировать не получится.