Говоря о бунте пригожина, лавров не удержался от того, чтобы бросить камень в огород Запада

Глава МИД рф сергей лавров, который на днях снова опозорился, заявил, что мятеж главы ЧВК "Вагнера" евгения пригожина трудно "назвать громче, чем передрягой". Он добавил, что после нее россия якобы станет более сильной.

Об этом сообщают росСМИ.

"россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной, так будет и в этот раз … Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался", — пафосно заявил лавров.

Он добавил, что россия не обязана ничего объяснять или давать какие-то заверения, а руководство рф якобы действует транспарентно (прозрачно). Не забыл упомянуть и Запад — если у него есть сомнения, то это его проблемы.

Как сообщал "Телеграф", руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал, что заставило пригожина остановить свой бунт.

А тем временем, после провального мятежа наемников ЧВК "Вагнера" россияне начали больше поддерживать мирные переговоры с Украиной. Доля россиян, которые поддерживают мирное урегулирование войны возросла до 53 процентов, если сравнивать с прошлым месяцем. В мае за мирные переговоры выступали 45 процентов граждан рф.