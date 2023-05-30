Лавров приехал в беднейшую страну Африки, чтобы дружить: политолог объяснил, почему тут не до смеха

Главный российский дипломат отправился в одну из беднейших стран мира налаживать сотрудничество

Глава МИД россии сергей лавров отправился с визитом в очередную африканскую страну. На этот раз он прибыл в Бурундию, где его встречали местными танцами под звуки барабанов.

Видео поделился на своей странице в Фейсбук политолог Игорь Тышкевич. Он высмеял этот визит, добавив, что лавров посещает те страны Африки, в которых есть полезные ископаемые.

Он описал встречу лаврова у трапа фразой "лошади и барабаны на аэродроме". Однако отметил, что россия отправляет министра иностранных дел не в случайны страны африканского континента, а в те, где есть полезные ископаемые.

"С одной стороны смешно, уровень визита зашкаливает. А если подумать? Подсказка – по каждой стране Африки куда залетал лавров погуглите запасы полезных ископаемых. рф лихорадочно ищет по крайней мере ключевую тройку: уран, титан, вольфрам. А ЧВК, обычно охраняющие такой бизнес — алмазы, золото и платину. Так вот, в Бурунди есть залежи вольфрама и платина" — подчеркнул политолог.

Если быть точными, то залежи вольфрама есть на границе Демократической Республики Конго и Бурунди. Расположены они у озера Танканьика. По словам Тышкевича, небогатые страны могут с удовольствием недорого продать право добычи. К слову, в Конго глава российского МИД летал 25 июля 2022 года. Также он добавил, что не дорого стоит "попросить" местные власти подождать год-полтора с разрешением на добычу полезных ископаемых.

Кроме того, в Бурунди уже работает российская компания НПК Спирит, которая занимается добычей вольфрама. В конце 2022 года она создала и запустила для местных партнеров комплекс пробного обогащения.

"Дальше была разведка. Сейчас нужно разрешение на промышленную разработку, насколько я понимаю", — резюмировал Тышкевич.

К слову прием лаврова в Бурунди высмеивают в сети. На видео темнокожие люди с барабанами босиком выплясывают прямо на взлетно-посадочной полосе аэродрома, куда прибыл глава МИД россии. Отметим, что Бурунди находится по ту сторону экватора в Восточной Африке на расстоянии в 9,3 тысяч км от россии. Республика Бурунди входит в число наименее развитых стран в мире, но в россии все равно выдают этот визит как мощный дипломатический шаг. Также в сети обсуждают фото глав МИД россии и Бурунди сергея лаврова и Эзекиелу Нибигире с гармошкой и там-тамом и девушек с непонятными сосудами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Африке потребовали провести референдум на Донбассе. Африканцы заявили, что перед визитами в москву и Киев "хотят получить гарантии временного прекращения огня и нового референдума на Донбассе".