путин научил? в Африке затребовали "референдума" на Донбассе - СМИ

Пока непонятно, как на такое отреагируют в Украине

Страны Африки, которые недавно заявили о мирной инициативе по войне в Украине, выступили с довольно громкой просьбой. Там запросили гарантии прекращения огня на Донбассе и не только.

Об этом пишет издание Jeune Afrique.

В материале указывается, что африканцы перед визитами в москву и Киев "хотят получить гарантии временного прекращения огня и нового референдума на Донбассе".

Пока непонятно, как на такое отреагируют в Украине, но вероятнее всего, громкие заявления стран Африки будут отброшены. Ведь в Украине уже не раз заявляли, что если Украина и пойдет на переговоры с оккупантами, то они будут проходить исключительно на условиях Киева. А о желании каких-то "референдумов" на собственной территории в нашей стране естественно ничего раньше слышно не было.

После этого, к слову, российские пропагандисты распространили информацию, ссылаясь на посольство ЮАР, что представитель президента ЮАР по вопросу мирной инициативы может приехать на этих выходных в москву. Это выглядит немного странно после вышеуказанных заявлений, ведь никаких гарантий ни от россии, которая сейчас активно штурмует Бахмут ни от Украины, готовящейся к контрнаступлению, они получить вряд ли могли.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Зеленского отреагировали на мирную инициативу стран Африки. Там заявили, что готовы выслушать африканцев, но дали понять, что наша страна будет к стремится к именно своему мирному плану.