Была в браке с нынешним мужем Сумской: какой была в молодости звезда украинских сериалов Кондратовская
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Актриса празднует 16 июля свой день рождения
В эту среду украинской актрисе Надежде Дмитриевне Кондратовской исполняется 74 года. Она стала известно благодаря участию в театральных постановках, а большую популярность получила благодаря сериалам. А еще артистка была замужем за нынешним мужем одной из сестер Сумских.
"Телеграф" рассказывает, что известно об актрисе, ее личной жизни и как Надежда Дмитриевна выглядела в молодости. Звезда телевидения практически не изменилась.
Между Львовом и Киевом
Родилась 16 июля 1951 года во Львове. В 1968-1969 годах обучалась в Эстрадно-цирковой студии при Львовском государственном цирке, а спустя пять лет окончила Киевский институт театрального искусства.
Сначала Кондратовская работала актрисой Львовского украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой. Уже с 1978 года и по сей день она является актрисой Национального академического театра имени Леси Украинки в Киеве.
В 2000-х Надежда Дмитриевна начала активно сниматься в телесериалах и кино, преимущественно в ролях второго плана. Зрителям запомнилась по таким проектам, как "Презумпция вины", "Мама напрокат", "Вернешься — поговорим", "Сердце следователя", "Папаньки", "Другая", "Укрытия. Восемь историй" (2024) и другим.
Лауреат театральной премии "Киевская пектораль" (1993, 2009, 2014). В 2018 году Кондратовская удостоена звания народной артистки Украины.
Бывший муж — нынешний муж Сумской
Актриса была замужем дважды. С первым мужем, известным сегодня актером театра и кино, театральным режиссером Анатолием Хостикоевым, Надежда познакомилась во время учебы в Киевском театральном институте им. Карпенко-Карого. Однако семейная жизнь пары оказалась недолгой, а сам Хостикоев в 1999 году женился на актрисе Наталье Сумской.
Вторым мужем Кондратовской стал актер и народный артист Украины Александр Бондаренко. Их брак продлился более двух десятилетий и завершился лишь с его смертью в 2013 году. В этом браке родился сын Назар.
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