Была в браке с нынешним мужем Сумской: какой была в молодости звезда украинских сериалов Кондратовская

Актриса празднует 16 июля свой день рождения

В эту среду украинской актрисе Надежде Дмитриевне Кондратовской исполняется 74 года. Она стала известно благодаря участию в театральных постановках, а большую популярность получила благодаря сериалам. А еще артистка была замужем за нынешним мужем одной из сестер Сумских.

"Телеграф" рассказывает, что известно об актрисе, ее личной жизни и как Надежда Дмитриевна выглядела в молодости. Звезда телевидения практически не изменилась.

Между Львовом и Киевом

Родилась 16 июля 1951 года во Львове. В 1968-1969 годах обучалась в Эстрадно-цирковой студии при Львовском государственном цирке, а спустя пять лет окончила Киевский институт театрального искусства.

Надежда Кондратовская в молодости

Сначала Кондратовская работала актрисой Львовского украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой. Уже с 1978 года и по сей день она является актрисой Национального академического театра имени Леси Украинки в Киеве.

В 2000-х Надежда Дмитриевна начала активно сниматься в телесериалах и кино, преимущественно в ролях второго плана. Зрителям запомнилась по таким проектам, как "Презумпция вины", "Мама напрокат", "Вернешься — поговорим", "Сердце следователя", "Папаньки", "Другая", "Укрытия. Восемь историй" (2024) и другим.

Кондратовская в сериале "Укрытия. 8 историй", 2024 год

Как сегодня выглядит Надежда Кондратовская

Лауреат театральной премии "Киевская пектораль" (1993, 2009, 2014). В 2018 году Кондратовская удостоена звания народной артистки Украины.

Кондратовская - лауреат театральной премии "Киевская пектораль"

Бывший муж — нынешний муж Сумской

Актриса была замужем дважды. С первым мужем, известным сегодня актером театра и кино, театральным режиссером Анатолием Хостикоевым, Надежда познакомилась во время учебы в Киевском театральном институте им. Карпенко-Карого. Однако семейная жизнь пары оказалась недолгой, а сам Хостикоев в 1999 году женился на актрисе Наталье Сумской.

Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев

Вторым мужем Кондратовской стал актер и народный артист Украины Александр Бондаренко. Их брак продлился более двух десятилетий и завершился лишь с его смертью в 2013 году. В этом браке родился сын Назар.

Александр Бондаренко сыграл в "Сватах 6", 2012 год

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