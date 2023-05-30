Лавров приїхав до найбіднішої країни Африки, щоб дружити: політолог пояснив, чому тут не до сміху

Головний російський дипломат вирушив до однієї з найбідніших країн світу налагоджувати співпрацю

Глава МЗС росії сергій лавров вирушив з візитом до чергової африканської країни. На цей раз він прибув до Бурундії, де його зустрічали місцевими танцями під звуки барабанів.

Відео поділився на своїй сторінці у Фейсбук політолог Ігор Тишкевич. Він висміяв цей візит, додавши, що лавров відвідує країни Африки, у яких є корисні копалини.

Він описав зустріч лаврова біля трапа фразою "коні та барабани на аеродромі". Однак зазначив, що росія відправляє міністра закордонних справ не до випадкових країн африканського континенту, а до тих, де є корисні копалини.

"З одного боку смішно, рівень візиту зашкалює. А якщо подумати? Підказка — по кожній країні Африки куди залітав лавров погуглите запаси корисних копалин. рф гарячково шукає принаймні ключову трійку: уран, титан, вольфрам. А ПВК, зазвичай охороняють — алмази, золото та платину. Так от, у Бурунді є поклади вольфраму та платина" — наголосив політолог.

Якщо бути точними, то поклади вольфраму є на межі Демократичної Республіки Конго та Бурунді. Розташовані вони біля озера Танканьїка. За словами Тишкевича, небагаті країни можуть із задоволенням недорого продати право видобутку. До речі, до Конго глава російського МЗС літав 25 липня 2022 року. Також він додав, що не дорого вартує "попросити" місцеву владу почекати рік-півтора з дозволом на видобуток корисних копалин.

Крім того, в Бурунді вже працює російська компанія НПК Спіріт, яка займається видобутком вольфраму. Наприкінці 2022 року вона створила та запустила для місцевих партнерів комплекс пробного збагачення.

"Далі була розвідка. Зараз потрібний дозвіл на промислову розробку, наскільки я розумію", — резюмував Тишкевич.

До речі прийом лаврова в Бурунді висміюють у мережі. На відео темношкірі люди з барабанами босоніж витанцьовують прямо на злітно-посадковій смузі аеродрому, куди прибув голова МЗС росії. Зазначимо, що Бурунді знаходиться по той бік екватора у Східній Африці на відстані 9,3 тисячі кілометрів від росії. Республіка Бурунді входить до найменш розвинених країн у світі, але в росії все одно видають цей візит як потужний дипломатичний крок. Також у мережі обговорюють фото глав МЗС росії та Бурунді сергія лаврова та Езекієлу Нібігіре з гармошкою та там-тамом та дівчат з незрозумілими судинами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Африці вимагали провести референдум на Донбасі. Африканці заявили, що перед візитами до Москви та Києва "хочуть отримати гарантії тимчасового припинення вогню та нового референдуму на Донбасі".