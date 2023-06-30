Говорячи про бунт пригожина, лавров не втримався від того, щоб кинути камінь у город Заходу

Глава МЗС росії сергій лавров, який днями знову зганьбився, заявив, що заколот голови ЧВК "Вагнера" євгена пригожина важко "назвати голосніше, ніж колотнечою". Він додав, що після неї росія нібито стане сильнішою.

Про це повідомляють РосЗМІ.

"росія завжди з будь-яких колотнеч, а це голосніше, ніж колотнечою, важко назвати, виходила міцнішою, сильнішою, так буде і цього разу... Більш того, ми вже відчуваємо, що цей процес почався", — пафосно заявив лавров.

Він додав, що росія не зобов’язана нічого пояснювати або давати якісь запевнення, а керівництво рф нібито діє транспарентно (прозоро). Не забув згадати і Захід — якщо він має сумніви, то це його проблеми.

Як повідомляв "Телеграф", керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов розповів, що змусило пригожина зупинити свій бунт.

А тим часом після провального заколоту найманців ПВК "Вагнера" росіяни почали більше підтримувати мирні переговори з Україною. Частка росіян, які підтримують мирне врегулювання війни, зросла до 53 відсотків, якщо порівнювати з минулим місяцем. У травні за мирні переговори виступали 45 відсотків громадян рф.