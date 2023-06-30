Россияне резко изменили отношения к войне после провального мятежа ЧВК "Вагнера" (опрос)

евгений пригожин теряет популярность среди россиян

После провального мятежа наемников ЧВК "Вагнера" россияне начали больше поддерживать мирные переговоры с Украиной.

Об этом свидетельствуют данные свежего опроса в российской федерации, пишет Bloomberg.

Доля россиян, которые поддерживают мирное урегулирование войны возросла до 53 процентов, если сравнивать с прошлым месяцем. В мае за мирные переговоры выступали 45 процентов граждан рф.

В то же время доля сторонников продолжения боевых действий упала до 39 процентов по сравнению с 48 процентами месяцем ранее.

Как заявил в комментарии агентству директор проводившего опрос "Левада центра" Денис Волков, россияне "испугались, что мятеж может привести к еще большим неудачам на Украине для российских войск".

"Многие просто хотят, чтобы эта война закончилась как можно скорее", — добавил он.

Также упал и рейтинг главаря наемников евгений пригожина. До мятежа на следующих выборах президента его были готовы поддержать 19 процентов респондентов, теперь же их число снизилось до 6 процентов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что думают о мятеже ЧВК "Вагнера" в ГУР Минобороны Украины.