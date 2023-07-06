Актеры-"страдальцы из Донецка" и сотни компаний: журналисты пригожина раскрыли секреты "фабрики троллей"

"Тролли" пригожина подтвердили слухи о том, что их задача была в том, чтобы создать информационный шум и отвлекать внимание россиян

После того, как евгений пригожин распустил свою "фабрику троллей" стали появляться подробности деятельности его медиа корпорации "Патриот". Один из бывших сотрудников Владимир Ягудаев раскрыл шокирующую правду про "страдающих жителей Донбасса".

Подробности опубликовало российское СМИ "Бумага". До последнего начальство подконтрольных "Патриоту" медиаресурсов надеялось, что удастся найти нового собственника вместо пригожина, но "токсичные активы" никто не захотел покупать.

Так, сотрудник одного из медиа пригожина, а именно "РИА ФАН", рассказал российским журналистом, как именно снимались пропагандистские ролики со "страдающими жителями Донбасса". По его словам, все участники роликов были актерами, которым платили деньги, чтобы те играли определенную роль. Съемки не всегда проходили с первого дубля, так как пропагандистам нужно было добиться максимально правдоподобной картинки.

"Большая часть людей, которые в таких сюжетах представали "жертвами" ВСУ, была подставными, нанятыми людьми. Эти персонажи повторяли про себя заранее заученные реплики, "давили слезу". С ними также переговаривался оператор за кадром, инструктировал их говорить "помедленнее" или "вот этот момент еще раз произнести", — сказал Владимир Ягудаев.

Судьба "фабрики троллей" пригожина

Хотя официально под управлением медиахолдинга "Патриот" было всего 11 СМИ, на самом деле он контролировал около 400 компаний.

После того, как утром 24 июня Роскомнадзор заблокировал сайты медиахолдинга "Патриот", журналисты массово остались без работы. Начальство пыталось найти спонсоров вместо евгения пригожина, но никто не захотел связываться со скандальными СМИ. Однако трудоустроить "троллей" пригожина пообещал глава петербургского отделения Союза журналистов россии Дмитрий Шерих.

"СЖР будет по возможности обращаться к руководителям других СМИ, чтобы они помогли с трудоустройством уволенным коллегам, а также оказывать другую информационную поддержку", — сказал он.

После этого принять часть журналистов решили некоторые СМИ.

В чем заключалась работа "троллей"

В "Патриоте" был специальный отдел, который занимался заказными материалами про оппозицию и спускал тексты во всю сетку СМИ. Но попасть туда могли только избранные.

Также, как и других СМИ, у каналов пригожина были свои табу: так называемого "маэстро" Евгения Панасенкова перестали приглашать в эфиры после того, как он намекнул на физическое устранение владимира путина. Хотя ранее пригожинские СМИ активно пытались сделать из него серьезного эксперта.

Также было табу на новости про продюсера Иосифа Пригожина. Тут причина не озвучивалась, но Ягудаев предположил, что главарь ЧВК "Вагнер" не хотел, чтобы его ассоциировали с Иосифом. Кроме того, были "блоки" на "политологов, которые ругаются на ЧВК", в частности на Игоря Стрелкова.

Двое бывших сотрудников холдинга "Патриот" в разговоре со СМИ после закрытия заявили, что в "фабрике троллей" не скрывали: задача СМИ евгения пригожина — создание информационного шума, чтобы "забивать повестку".

"Информационный шум генерировался вместе с реализацией интересов Пригожина. Пока одни отвлекали людей проблемами других стран, вот этими репортажами из Африки и прочее, всякими нашими местными звездами и обзорами тупых фильмов, другие, на передовой, промывали людям "брейн" материалами с "зоны СВО", — сказал бывший журналист РИА ФАН.

Он подтвердил и тот факт, что в "фабрике троллей" работали боты, которые писали комментарии в поддержку пригожина и поливали грязью его оппонентов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские СМИ начали кампанию против евгения пригожина. Эксперт Игар Тышкевич оценил дискредитацию бывшего "повара" путина.