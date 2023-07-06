"Его боялся путин...": в сети ураган мемов из-за слитых фото пригожина

В сети генерируют несметное количество мемов

У главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина, который устроил вооруженный мятеж в россии, прошли обыски. После этого провластные каналы начали распространять их результаты.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Так, среди прочего, по утверждениям росСМИ, у главаря боевиков обнаружили гигантскую кувалду, парики, иконы, коробки с деньгами и оружие.

Но это еще не все. Позже в сеть утекли личные фото пригожина, где он предстает перед камерой в различных образах. Их, по всей видимости, "повар путина" использовал в качестве маскировки, когда работал со своей группировкой заграницей.

Накладные бороды, усы, парики и порой нелепый внешний вид главаря ЧВК изрядно позабавили пользователей, которые начали генерировать несметное количество различный мемов и фотожаб.

"Телеграф" сделал подборку последних из них:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 июня глава российской частной военной компании "Вагнера" объявил о "марше справедливости" на москву. Он также потребовал отставки сергея шойгу, на которого ранее жаловался из-за снарядного голода. Также он требовал, чтобы был уволен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Однако уже вскоре, после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси александром лукашенко, главный "вагнеровец" принял решение о прекращении мятежа.