"Його боявся путін...": у мережі ураган мемів через злиті фото пригожина

У мережі генерують незліченну кількість мемов

У ватажка ПВК "Вагнера" євгенія пригожина, який влаштував збройний заколот у росії, пройшли обшуки. Після цього провладні канали почали розповсюджувати їх результати.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Так, серед іншого, за твердженнями росЗМІ, у ватажка бойовиків виявили гігантську кувалду, перуки, ікони, коробки з грошима та зброю.

Але це ще не все. Пізніше в мережу витікли власні фотографії пригожина, де він постає перед камерою в різних образах. Їх, мабуть, "кухар путіна" використовував як маскування, коли працював зі своїм угрупуванням закордоном.

Накладні бороди, вуса, перуки і часом безглуздий зовнішній вигляд ватажка ПВК неабияк потішили користувачів, які почали генерувати незліченну кількість різних мемів та фотожаб.

"Телеграф" зробив добірку останніх із них:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 червня глава російської приватної військової компанії "Вагнера" оголосив про "марш справедливості" на москву. Він також зажадав відставки сергія шойгу, на якого раніше скаржився через снарядний голод. Також він вимагав, щоб було звільнено начальника Генштабу валерія герасимова. Проте вже незабаром, після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі олександром лукашенком, головний "вагнерівець" ухвалив рішення про припинення заколоту.