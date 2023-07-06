Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа"

На вторую неделю после бунта вагнеровцев во главе с евгением пригожиным российские федеральные медиа, ранее воспевавшие этого персонажа, начали откровенно его "мочить". И речь не только о публикации кадров обысков в его особняке с акцентом на роскошь, парики, оружие и прочее. Разворачивается серьезная кампания по дискредитации пригожина.

Теперешние действия рано или поздно должны были произойти. Напомню, что примерно с октября 2022 года по май 2023-го в рф на фоне отсутствия успеха ее вооруженных сил на фронте, активно, можно сказать, пиарили ЧВК "Вагнер". Основными инициаторами данного процесса были собственно структуры пригожина – медиагруппа "Патриот" (ныне якобы отобранная у пригожина) и связанные с ней телеграмм-каналы.

Для прочих пропагандистов, на фоне отсутствия других успешных новостей, вопрос освещения войны в ракурсе подачи положительной повестки стоял остро. Поэтому они ухватились за тот контент, что предлагали пригожинские медиа. Тем более, что пригожин первым заявлял, фактически монополизировал, информацию о захвате Соледара, а потом и Бахмута.

В итоге у российского общества создавалось впечатление, что есть "талантливый военачальник" пригожин, который может реализовывать поставленные задачи. Это контрастировало с информацией о том, чего смогло добиться минобороны шойгу.

До тех пор, пока пригожин был в обойме, пока он критиковал шойгу и герасимова, но оставался одним из командиров того, что русские называют "сво", такую ситуацию можно было терпеть. Однако после марша вагнеровцев на москву, когда кремль выбрал путь скорее эскалации и отсутствия прямых договоренностей с пригожиным, продолжение подобной провагнеровской информационной кампании становилось опасным. На фоне продолжающегося отсутствия успехов у российской армии, далее создавать шлейф условного победителя за пригожиным, который находится в условной оппозиции к российской верхушке, было рискованным. Причем уже не только для минобороны, но и для путина.

Поэтому вполне логично, что развернулась кампания шельмования пригожина. И на данный момент мы видим только ее начало. Дальше это будет лишь набирать обороты.

Вытесняя пригожина из публичного пространства, рф тем не менее не может заменить пригожинские структуры. И речь не только о ЧВК, но и о медиаприсутствии за рубежом. Ведь пригожин имеет несколько радиостанций на Африканском континенте, вещающих минимум на 10 стран. Кроме того, у него широкие политтехнологические международные связи. Тот же советник по нацбезопасности президента Мадагаскара – политтехнолог пригожина.

Боевые подразделения, охрана тех же добывающих активов российских компаний, собственный геологоразведочный бизнес… Во всем этом пригожин имеет статус если не монополиста, то точно – ключевого игрока в Африке. И мгновенное исчезновение пригожина из этой формулы создает определенные риски. Он это прекрасно понимает. И сейчас, похоже, между ним и кремлем идет торг за Африку и за пригожинское будущее.

Потому идущая из рф информация о пригожине имеет разноплановый характер. С одной стороны – обыски его имения, наваливающийся вал критики от быстро переобувшихся пропагандистов. С другой – пригожину возвращают все ранее изъятые деньги и собираются вернуть наградной пистолет.

Так что на данный момент идет процесс торга.

Выйдя 26 июня в публичное пространство, пригожин дал понять, что может присутствовать в информационном поле. Но по состоянию на сегодня, скорее всего, не хочет выводить процесс на уровень еще большей конфронтации. И для начала решить вопрос с африканскими, возможно, с еще какими-то договірняками. Не случайно лукашенко признал, что на данный момент (по состоянию на 6 июля) пригожина в Беларуси нет — он находится в рф.

При этом списывать его со счетов, считая, что он уже не будет влиять на российскую повестку, я считаю, пока что рано.