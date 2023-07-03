Бунт вагнеровцев 10 дней спустя: причины мятежа и его провала, что будет дальше – анализ ситуации от генерала

Даже неудачный мятеж вагнеровцев точно сыграл на пользу Украине, говорит Николай Маломуж

В понедельник, 3 июля, спустя десять дней после мятежа ЧВК "Вагнер" евгения пригожина, его решил прокомментировать министр обороны россии сергей шойгу, против которого во многом и был направлен бунт. В своих оценках он был скромен, заявив лишь, что планы мятежников провалились якобы потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге.

Куда более развернутым анализом ситуации с "Телеграфом" поделился генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж.

Как кремль и пригожин заигрались

По мнению генерала Маломужа, причина бунта во многом в том, что путин и его окружение – заигрались.

– Они создавали постоянные противоречия между различными структурами (часть минобороны – вагнеровцы, минобороны – ФСБ, так или иначе в конфликты втягивались Росгвардия и кадыровцы). Создавались условия постоянной конкуренции. Чтобы силовики не создали общие блоки против правящего режима. Даже на фронте все эти группы использовались с прицелом на конкуренцию: кто более эффективный, кому достанется самый жирный кусок с царского стола, – поясняет эксперт.

Учитывая больший доступ к ресурсам, побеждать стало руководство минобороны — группировка под началом министра шойгу и главы генштаба герасимова.

– Противоречия между ними и пригожиным нарастали. В этой ситуации путин предпочел стать на сторону армии, взяв под контроль наемников. Так и появился июньский приказ минобороны об обязательности контрактов с вооруженными силами рф для всех групп, которые ранее этого не сделали. Включая ЧВК "Вагнер". Это, конечно, не устраивало пригожина, который открыто давал понять, что хочет получить свое место в российском политическом пространстве, а не быть просто "поваром путина" (хотя фирма "Конкорд" приносила ему немалый доход) и руководителем частной армии, которую руководство Кремля могло использовать по своему разумению, – отмечает Николай Маломуж.

Однако путин, продолжает он, все более отстранялся от пригожина, демонстративно не реагируя на его жалобы на шойгу и герасимова.

– Что, понятно, очень возмущало главаря вагнеровцев. Мол, как же так? Раньше был вхож в близкий круг царя, практически выполнил его желание о захвате Бахмута, положив там десятки тысяч своих вояк… Почему ж меня казнят, а не награждают? И пригожина, похоже, понесло, – считает Николай Маломуж. – Он решил показать, кто в доме хозяин. Что представители группы шойгу-герасимов слабы, не владеют ситуацией ни на фронте (не случайно сразу после ухода вагнеровцев из Бахмута пошли пригожинские видосики о том, что регулярная армия сдает там позиции), но даже внутри рф. Главарь вагнеровцев не только отказался вести свою армию на подписание контракта с минобороны, назвав это "путем позора". Пошла также резкая критика касательно оснований войны (т.н. "СВО") в надежде зацепить амбиции уже самого путина – и таки достучаться до него. Продемонстрировать, что только радикальный формат, на который делают ставку пригожин и его сторонники в минобороны (тот же суровикин) может изменить ситуацию к лучшему для кремля. Вот только, давайте, скорее уберем паркетных генералов типа шойгу, дадим больше ресурсов пригожину – и тогда…

Однако путин, акцентирует эксперт, поддержал сторону именно вооруженных сил в лице шойгу и герасимова. Предполагая, что стратегия в виде формирования новых армий, новых корпусов себя проявит более эффективно, чем пригожинские авантюры и "мясные штурмы". Задели путина, возможно, и постоянные демарши главаря вагнеровцев. С точки зрения хозяина кремля, тот явно заигрался, подчеркивает генерал. А с точки зрения пригожина – заигрались им.

Почему бунт "сдулся"

В итоге, продолжает генерал, была дана команда окружить вагнеровский лагерь под Ростовом – и либо разоружить наемников, либо заставить подписать контракт. Потом случился странный обстрел этого самого лагеря. И путч, который не имел перспектив.

– Как мы помним, пригожин захватил Ростов, взял под контроль Воронеж, начал даже угрожать Москве. Вагнеровцы шли относительно свободно по территории ряда областей. Где-то их даже приветствовали. Но они не обросли в достаточной мере сторонниками ни в армии, ни в Росгвардии, ни, тем более, в спецслужбах. Хотя надо отметить, что в начале бунта путин явно перепугался. Даже сбежал из москвы, опасаясь всенародного восстания. Поняв, что этого не происходит, задействовал все ресурсы, особенно ФСБ. Кураторы именно оттуда в свое время фактически позволили пригожину так высоко вознестись. А тут пошли массовые обыски в его логове в Санкт-Петербурге, перекрытие потоков. И пошли прямые сигналы ему, что если не остановит свой т.н. "марш справедливости", колонны просто расстреляют баллистическими ракетами, – рассказывает экс-глава Внешней разведки.

По его словам, те небольшие средства ПВО, которые были у вагнеровцев и позволили уничтожить самолет и шесть вертолетов, тут были бы бессильны.

– Удары наносились бы с расстояния 100-150 км. Плюс – спецназ ФСБ и военной разведки уже поджидал бунтовщиков на подступах к Москве. Это головорезы высокого класса, которые покрошили бы остатки пригожинских наемников, – поясняет Николай Маломуж. – И пригожину объяснили – или ты будешь уничтожен, или идешь на попятную под определенные гарантии. Жизнь сохраним, дадим увести часть вагнеровцев. Для сохранения лица представим все так, будто переговоры вел какой-то известный политик. Понятно, не путин. В итоге дернули лукашенко. И разыграли схему, как по нотам.

Уже после бунта, продолжает эксперт, путин собрал руководство вооруженных сил, Росгвардии, ФСБ. Те ему снова присягнули на верность. А в опале оказался суровикин и ряд других близких к пригожину персонажей.

После путча: что дальше

Николай Маломуж подчеркивает, что путч, пусть и неудачный, наглядно показал слабость путинского режима, всех силовых структур, особенно на первом этапе. Если бы мятеж был более масштабным, он мог привести к краху нынешней власти, считает эксперт.

– К сожалению, этого не случилось. И путин, даже после такого мощного удара, остается довольно силен. И явно припомнит тому же гиркину-стрелкову оскорбления в свой адрес, требования путинской отставки как слабака, – прогнозирует генерал. – В данный момент путин пытается аккуратно, без особого ажиотажа, чтобы не показать, как он был напуган, закручивать гайки.

Вагнеровцам, отмечает эксперт, пока дали выбор. Либо подписывать контракты с минобороны (с вероятным привлечением к дальнейшим боевым действиям против Украины или отбытием в Африку и прочие страны, где задействованы силы пригожинской ЧВК, которые там переводятся под контроль минобороны рф), Росгвардией или другими силовыми структурами. Либо отходить от дел. Либо отчаливать в Беларусь, где создали уже некое подобие лагеря примерно в 80 км от Минска.

То есть, поясняет Николай Маломуж, группировка "Вагнер" берется под контроль. Оперативный, боевой. Развернуться пригожину против лукашенко или путина уже не дадут, уверен он. Зато, вероятно, дадут возможность поучаствовать в разного рода приграничны провокациях – против Украины, Польши, стран Балтии.

– Что касается пригожина, пока он продолжит играть символическую роль лидера вагнеровцев. Но позиции резко ослабели. Тех командиров, которые решили остаться с ним, спецслужбы рф сейчас активно перевербовывают. На каждого есть, чем надавить. Каждого есть, чем подкупить. Ни один наемник не будет воевать, пока не получит своего месячного пособия. А суммы там внушительные – от 3 до 10 тысяч долларов. В боевых ситуациях командиры могут получать до 20 тысяч долларов ежемесячно. Учитывая, что путин четко дал указание провести ревизию средств, которые шли из госказны на пригожинский "Конкорд", на обеспечение вагнеровцев, учитывая разрыв госконтрактов с ними, а также лишение пригожина его медиаимперии, учитывая, как сейчас трусят везде рекрутинговые агенства этой ЧВК, а также "схроны" пригожина – с денежным обеспечением вскоре возникнут большие проблемы. Плюс – наемников лишают тяжелого вооружения (вертолеты, ракеты, гаубицы, средства ПВО). Не говоря уж об обеспечении боеприпасами. Армейская лавочка тут для них прикрыта. У тех, кто станет базироваться в Беларуси, останутся разве что автоматы да пулеметы. С таким сейчас много не навоюешь, – подчеркивает генерал.

Тем более удивительным кажется ему переполох в странах НАТО и не только — касательно перебазирования части вагнеровцев в Беларусь.

– Какой-то совершенно странный перепуг! Слабовооруженных наемников вряд ли в итоге наберется более 8 тысяч. На определенном расстоянии от их лагеря, скорее всего, расположится (не явно) оцепление из российского и белорусского спецназа. Будет проводиться активная работа ФСБ внутри пригожинского контингента. А использовать их станут в целевых операциях. И, скорее всего, частично. Отработала некая группа ту или иную провокацию, получила за это деньги – ждите дальнейших указаний, – предполагает эксперт.

По его мнению, сами по себе вагнеровцы на Украину со стороны Беларуси точно не пойдут. Это возможно лишь в составе мощной российской, белорусской или смешанной группировки войск.

– И мы к подобным действиям давно готовы, еще до перебазирования пригожинской орды в РБ, сосредоточив на том направлении серьезные силы и средства, проведя минирование местности и прочие предохранительные мероприятия. Но пока перспектив наступления с той стороны не просматривается. Все ресурсы, какие есть, путин бросает на восток и юг Украины. Именно это сейчас его главная головная боль, ведь инициатива там уже около месяцы как перешла к ВСУ. И все же президентом дано поручение укрепить наши позиции на севере, – отмечает Николай Маломуж.

Часть вагнеровцев будет под постоянным оперативным контролем. Особенно пригожин. Которого точно не простят, уверен генерал. По его словам, путин не прощает предательства. А тут не просто предательство – а от бывшего зека, "повара", который не просто поднялся против своего царя, но еще и изрядно напугал этого самого царя, выставил его в неприглядном свете.

– Так что пригожина обязательно уберут. Не быстро, чтобы это не выглядело как явная путинская месть, что будет воспринято как очередное проявление слабости. И, конечно, обставят всё так, чтобы кремль остался в стороне, – прогнозирует эксперт. – Есть десятки вариантов. К примеру, разборки между вагнеровцами и собственно пригожиным – по деньгам, каким-то злоупотреблениям, предательству и так далее. Могут подстроить ДТП или сердечный приступ (соответствующих препаратов у российских спецслужб хватает). Но исход один – пригожин будет уничтожен. Или брошен на такое направление, где его уничтожат наши Силы обороны. Думаю, речь тут не о днях-неделях, а скорее о месяцах.

Считаться с пригожиным никто не будет. Он не воспрянет, как и его сторонники, уверен Николай Маломуж.

– Сейчас проводятся системные мероприятия по генералитету, офицерском звену, чиновникам. Кто и как себя проявил во время пригожинского бунта. Малейшие сомнения в лояльности будут караться, – отмечает генерал – ФСБ плотно работает по армии, что еще более усиливает противоречия между ними. Ведь, фактически, ФСБ нарывает на всех компромат. И сможет потом манипулировать. Так что, мятеж вагнеровцев, даже неудавшийся, точно сыграл на пользу Украине.