Рассчитан на тысячи человек: лагерь "вагнеровцев" в Беларуси показали на фото со спутника

По предварительным подсчетам лагерь способен поместить около 8 тысяч человек

В Беларуси начали возводить новые полевые лагеря, в которых, как ожидается, будут размещены наемников ЧВК "Вагнер" после неудачного мятежа в россии.

Так издание BBC обнародовало новые снимки, на которых показана территория бывшей ВЧ №61732 в деревне Цель, что в Осиповичском районе, Могилёвской области.

Издание обнародовало спутниковую фотографию того, как этом место выглядело по состоянию на 15 и 30 июня 2023 года.

На новом снимке заметно, что там начали появляться многочисленные палатки.

Воинская часть в Беларуси

Согласно подсчетам наблюдателей "Беларускі Гаюн", таковых там было развернуто около 298 штук, а если учесть, что каждая из них рассчитана на 30 человек, то можно предположить, что на территории военной части обустроены места на примерно 8940 боевиков.

Однако наблюдатели отмечают, что наверняка не все они предназначены для проживания персонала, поскольку в части из них должны быть полевые кухни, душевые, столовые и т.д.

То есть, можно грубо предположить, что там планируют разместить около 8 тысяч "вагнеровцев".

Какой-либо инженерной или боевой техники в указанном месте обнаружено не было.

Как сообщалось ранее, президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда ранее рассказали о том, представляет ли перемещение "вагнеровцев" в Беларусь угрозу для двух стран.