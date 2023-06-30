Розрахований на тисячі людей: табір "вагнерівців" у Білорусі показали на фото зі супутника

За попередніми підрахунками, табір здатний помістити близько 8 тисяч осіб.

У Білорусі почали зводити нові польові табори, в яких, як очікується, будуть розміщені найманці ПВК "Вагнер" після невдалого заколоту в росії.

Так видання BBC оприлюднило нові знімки, на яких показано територію колишньої ВЧ №61732 у селі Ціль, що в Осиповичському районі, Могилівської області.

Видання оприлюднило супутникову фотографію того, як це місце виглядало станом на 15 і 30 червня 2023 року.

На новому знімку видно, що там почали з’являтися численні намети.

Військова частина у Білорусі

За підрахунками спостерігачів "Беларускі Гаюн", таких там було розгорнуто близько 298 штук, а якщо врахувати, що кожна з них розрахована на 30 осіб, то можна припустити, що на території військової частини облаштовано місця на 8940 бойовиків.

Проте спостерігачі зазначають, що, напевно, не всі вони призначені для проживання персоналу, оскільки в частині з них мають бути польові кухні, душові, столові тощо.

Тобто, можна припустити, що там планують розмістити близько 8 тисяч "вагнерівців".

Якоїсь інженерної чи бойової техніки у вказаному місці виявлено не було.

Як повідомлялося раніше, президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда раніше розповіли про те, чи становить переміщення "вагнерівців" до Білорусі загрозу для двох країн.