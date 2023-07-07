Никакого мятежа не было? Закаев рассказал, что на самом деле означал бунт пригожина

путин мечтал взять под полный контроль Минобороны

Вооруженный мятеж евгения пригожина и ЧВК "Вагнера" на самом деле был спланированной акцией "коллективного путина". Это была спланированная акция, чтобы усилить систему и выявить всех недовольных.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал лидер Ичкерии Ахмед Закаев. По его словам, от бунта пригожина власть россии только выиграла.

Закаев рассказал, что с тех пор, как путин пришел к власти, страной управляют бывшие КГБ-шники. И единственная структура, которая до сих пор полностью не подчинялась системе — это Минобороны россии. Генералитет структуры были не до конца "переварен" КГБ, а так называемый "мятеж вагнеровцев" этому поспособствовал.

"И вот спецоперация пригожина была направлена на то, чтобы взять под контроль все Министерство обороны", — сказал Ахмед Закаев.

Подробнее о проблемах внутри россии читайте в материале: "Русских как этноса почти нет. Есть русисты, расисты и фашисты": интервью с Ахмедом Закаевым".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько регионов россии поддержали мятеж евгения пригожина. Владимир Зеленский считает, что это показывает разбалансированность настроений в российском обществе.