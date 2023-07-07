"Коллективный путин" руководит нелегитимным государственным образованием, срок действия договора которого истек в 2002-м, говорит лидер Ичкерии

Вторжение россии в Украину укрепили наши отношения с чеченским народом. Мы по-новому посмотрели на историю их воен с россией, в которых погибло более 300 тысяч человек.

О том, почему чеченцы воюют на стороне Украины и им так важна наша победа, о "хороших русских", протестном потенциале бурят, якутов и татар, а также о том, почему распад россии неизбежен, лидер Ичкерии Ахмед Закаев рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Маски слетают

— Вы недавно заявили о нелегитимности россии как государства. Что имелось в виду?

— Мое глубокое убеждение, что это давно уже не государство в общепринятом понимании, а террористическое образование, и оно не легитимно с 2002 года. Поясню, почему.

В 1992 году, когда создавалась новая российская псевдодемократическая империя, она была создана именно на основе федерализма: субъекты, которые своё время получили суверенитет, добровольно объединились и подписали федеративный договор.

Многие забывают, что этот договор был подписан на 10 лет, то есть до 2002 года. В 2002-м он должен был быть пролонгирован, но этого не произошло. То есть, с 2002 года то, чем сегодня руководит т.наз. "коллективный путин", это нелегитимное государственное образование. А Чечня не подписывала этот договор вообще.

— Почему мир так боится распада россии? Почему у условного коллективного Запада есть опасения, что это может привести к хаосу, неопределенности, тяжелым последствиям?

— Это работа т.наз. "хороших русских" — т.наз "российских либералов", демократов, которые ведут активную работу со всеми политическими партиями и движениями на Западе. Но они являются не оппозицией, а частью российской системы, которая на Западе лоббирует интересы. С левыми работу ведет путин, а с правыми — "либеральная оппозиция".

На трибунале вся эта "либеральная оппозиция" должна проходить не как свидетели, а как соучастники геноцида и преступлений, совершенных против чеченского народа. Это люди, которые аплодировали Ельцину, когда он начал Первую чеченскую войну, это люди, которые привели к власти путина и всецело поддерживали его в войне против чеченского народа. А в Чечне совершены военные преступления, которые квалифицируются всеми международными правозащитными организациями как преступления против человечности, у которых нет срока давности.

— Эти "хорошие русские" есть и в эфирах наших телеканалов.

— Они представляют бо́льшую угрозу, чем путин и его система — с ними всё ясно. Мир понял, кто они такие. Но "оппозиция", которая сегодня находится в Европе, дезориентирует Запад.

"Хорошие русские" - не оппозиция, а часть российской системы," - подчеркивает Ахмед Закаев

— Маски слетают, стоит задать вопрос: Крым — это Украина? Или имеет ли право на независимость Чечня? И вдруг в них прорезается мини-путин.

— Дело не в путине, систему нельзя персонифицировать. Путин появился, потому что был востребован обществом и поддержан Западом. Их молчанием, когда он заявил, что будет "мочить" чеченцев. Нельзя надеяться, что не станет путина — и война закончится, а россия станет правовым либерально-демократическим государством.

За эти годы мы видели, что, как только в россии намечались какие-то демократические реформы, либерал-демократы оказывались перед дилеммой. Колониально зависимые от россии народы заявляли о своей независимости и стремлении к суверенитету. И эта система или т.наз. российские "либерал-демократы", в прошлом это Ельцин, Чубайс, Гайдар — вся младореформаторская элита России, — должны были или пойти на уступки национальным образованиям и действительно позволить им стать независимыми, или подавить эти свободы. Ельцин развязал войну в Чечне. Это ответ.

Мы были свидетелями такого поведения не раз — Чечня, Грузия, Молдова, теперь — Украина. В этот раз мир не должен дать себя обмануть, поверить, что ситуация со сменой режима улучшится и россия перестанет представлять угрозу для всего человечества. Это величайшее заблуждение. Только трансформация этого государственного образования может гарантировать безопасность всему миру и человечеству, я в этом абсолютно убеждён.

— Есть мнение, что в случае трансформации россия погрязнет в гражданской войне. Этого боятся и внутри самой россии. Не секрет, что на том же Кавказе были созданы условия для таких конфликтов. В том числе — тем, как проложены границы регионов, везде есть спорные территории.

— Что касается Кавказа, то наши народы жили мирно до того момента, когда к нам пришла россия. У нас не было войн между народами Северного Кавказа. А эти мнения и настроения — работа русских либерал-демократов, которые нагнетают на Западе обстановку, рассказывая о неизбежной гражданской войне. Но войну и конфликты привносила россия, действуя по принципу "разделяй и властвуй".

Мятеж пригожина как спецоперация

— А как Вы оцениваете недавний мятеж пригожина?

— Никакого мятежа не было. Это была спецоперация. "Коллективный путин" провел ее, чтобы усилить систему. Посмотрите, кто выиграл? Они понаблюдали один день и выявили всех недовольных.

С момента, когда путин пришел к власти, страной управляют выходцы из КГБ. Единственная структура, которая не была подчинена этой системе до конца — Министерство обороны, потому что там наследственный генералитет был не до конца "переварен" КГБ. И вот спецоперация пригожина была направлена на то, чтобы взять под контроль все Министерство обороны.

— К сожалению, мы видим некоторую вялость западных политиков в их реакции на события. Война в Украине их немного взбудоражила, но все равно — реакция на тот же взрыв на Каховской ГЭС недостаточна. Что ещё мы можем сделать для того, чтобы они, всё-таки осознали, что им придётся вмешаться? В судьбу россии так точно

— Запад во всех отношениях расчётлив, прагматичен и, конечно, циничен. Чеченцев в свое время они предали. Посчитали — мы мусульманская нация всего на полтора миллиона, а им нужно соблюсти свои интересы в новой "демократической" россии.

И Украину они не пожалели, и взбудоражились не потому, что посчитали войну несправедливой. Всем ведь было давно очевидно, к чему идет дело. Очевидно, что был подготовлен очаг для конфликта в Украине, потом создана т.наз. Крымская автономия. Видны были планы россии развязать войну и заморозить конфликт, как в Молдове, Абхазии. Но путин в Украине пошел дальше — решил, что жители восточных областей мечтают быть в россии.

Если вы помните, перед тем, как совершить агрессию, Путин в 2021 году выдвинул ультиматум США и НАТО. Он потребовал вернуть ситуацию к границам 1997 года. То есть, тенденции были на поверхности, и Запад это понял.

(Российский проект договора с НАТО включал требования вывода с территории стран, ставших членами НАТО после 1997 года, всех вооруженных сил и вооружений, появившихся там за последующие годы; исключение дальнейшего расширения НАТО, в том числе присоединения Украины; отказ НАТО от любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии и многое другое. — Авт.)

Запад вмешался потому, что понял: после покорения Украины для россии не представляло бы абсолютно никакой сложности завоевать Европу и получить влияние на страны ЕС. И они начали прилагать усилия с тем, чтобы помочь Украине победить.

В свое время Запад предал Чечню ради своих интересов в россии, с горечью говорит политик

— С точки зрения не-военного человека, эти усилия все равно недостаточны и очень затянуты во времени.

— Они не заинтересованы в том, чтобы победа была быстрой. Украина выйдет на границы 1991 года, а потенциал россии не истрачен даже на 10-15%? То есть, россия осталась бы сильной державой, которой понадобилось бы несколько лет, чтобы набраться сил и вернуться к новому 24 февраля. Поэтому сегодня война идёт на износ россии, ослабление в военно-политическом и экономическом отношении.

А вот когда она ослабеет, и регионы и республики начнут заявлять о своей независимости, я уверен, что западный мир к этим процессам подключится. Сейчас они считают это преждевременным, чтобы не ожесточать россию и не консолидировать ее как державу, которая подвергается расчленению и против которой работает весь мир.

— Они и так транслируют населению, что полтора года воюют с НАТО.

— Да, но если бы западные политики сегодня начали публично заявлять о своей приверженности к расчленению, распаду, трансформации россии, эта пропаганда могла бы сработать на все 100% и консолидировать общество.

Сейчас этого не происходит, потому что Запад подчеркивает, что не заинтересован в распаде россии. Что они хотят, чтобы россия стала демократическим правовым государством, то есть покинула оккупированные территории и устраивала свои взаимоотношения с Украиной и другими соседними государствами в соответствии с принципами и нормами международного права. Но это невозможно.

"Когда россия ослабнет, регионы и республики начнут заявлять о своей независимости", - уверен лидер Ичкерии

Нужно, чтобы мир был готов к победе Украины и к тому, что государственного образования, которое мы знали до начала войны как россию, дальше не будет. Если оно останется, то не будет ни победы, ни гарантии, что в будущем это не повторится в более жестокой форме.

Мы, чеченцы, исходя из своего опыта, это знаем. Каждый виток, который накручивается в войне с Россией, носил более ожесточенную форму. Чеченцы говорили про депортацию 1944 года как о невероятном ужасе. Когда началась первая российско-чеченская война, чеченцы говорили: оказывается, депортация — это было еще ничего (хотя тогда было потеряно 50% населения). Но война — вот это настоящий ужас. А когда началась вторая военная кампания, те же чеченцы говорили: "Оказывается, Первая чеченская война, — это было просто развлечение. Сейчас настоящий ужас".

Перемолотые системой

— У Украины был протестный потенциал. У Чечни он был и мощный, вы много лет воевали против росси. Но Бурятия, Татарстан, Якутия? Их национальное ядро размывалось десятилетиями. Их самосознание уничтожалось. Физически в Украине погибло много молодых мужчин из этих регионов. Готовы ли на самом деле народы россии к независимости, или система их перемолола и реальнее все-таки вести речь об отделении только Кавказа?

— Я опять возвращаюсь к чеченской теме. Для всех национальностей и республик очень страшным уроком стало стремление чеченцев к свободе и независимости. Они увидели, что чеченцы не просто были оставлены один на один с россией. Они были преданы с формулировкой "это внутреннее дело россии". За время чеченских войн погибло более 300 тысяч мирных жителей, 42 тысячи из них — дети.

Ужасный пример Чечни во многом затушил тот порыв к свободе, который имелся в этих национальных государственных образованиях. Поэтому они сегодня не готовы начать открытое противостояние. Но я уверяю вас, как только россия ослабнет, и западные страны начнут серьёзно заниматься ее демонтажем, трансформацией или реформами, — назовите как угодно, — все эти национальности изъявят желание быть свободными, независимыми. Они захотят стать собственниками своей судьбы и территорий, которые им принадлежат, но которые долгое время оккупированы и эксплуатируются россией.

Но я хочу подчеркнуть, что систему, которая сложилась за несколько веков в самой россии, нельзя назвать русской. Эта система сформировалась в течение нескольких столетий [внешним] миром.

— Имеете в виду попустительство?

— 400 с лишним генералов, воевавших с народами Кавказа со стороны россии, были не русские. Это были немцы, французы, голландцы, бельгийцы, англичане и так далее. Мы все знаем, кто такой Петр Первый, знаем, откуда пошла династия Романовых. Русских и колониально зависимые нации использовали как пушечное мясо для своей же империи.

То есть, мы сейчас имеем дело с системой, которая была создана всем миром. Её нельзя приписывать только русским, потому что русских, как этноса, практически нет. Сегодня есть русисты, расисты и фашисты, которые заявляют о своих требованиях не только украинскому народу, но и всему миру. Этот русизм состоялся и организовался на чеченской крови. Сегодня он пытается усовершенствоваться и утвердиться на украинской.

И, возвращаясь к вашему вопросу, сейчас эти национальные образования россии не готовы заявить о свободе, потому что не понимают, что с ними будет. Они видели пример Чечни.

Мир сегодня, к большому сожалению, не готов поддержать их инициативы. Даже Украина не готова поддерживать их политический суверенитет. Без поддержки их политические инициативы не будут иметь значения. Они просто принесут себя в жертву.

Второй фронт в россии

— Мы зря ждали открытия второго фронта внутри россии?

— Вторым фронтом в помощь Украине может стать Горская республика (этот проект конфедерации народов Северного Кавказа был провозглашен 11 мая 1918 года, в Горскую республику вошли республики Северного Кавказа и Абхазия. — Ред.). 27 мая в Киеве прошла конференция, посвященная ее 105-й годовщине. Вот только что эта конференция приняла в свою резолюцию один пункт, провести учредительное собрание для подготовки и восстановления правовой основы тогдашнего государственного образования. Если Украина поддержит и будет оказывать взаимодействие этому проекту, как это и было в 1918-1919 году, у нас есть абсолютно все шансы для открытия второго фронта. И чтобы это кавказское государство стало буфером между россией и Украиной и способствовало тому, чтобы россия никогда больше не совершала такую агрессию.

Это реальный проект, в котором заинтересованы США, Турция, Великобритания, Евросоюз. Это конфедеративное образование может стать аналогом ЕС на Кавказе.

— Есть ли поддержка других стран исламского мира, Саудовской Аравии, например?

— Если говорить об исламском мусульманском мире, о его политическом руководстве, то они предали чеченский народ. Та экстремистская религиозная секта, которая образовалась на Северном Кавказе под руководством Рамзана Кадырова "Ахмат — сила", была создана при поддержке Саудовской Аравии. Идеология этой секты представляет угрозу не только для народов Кавказа и мусульман, но и для Европы.

Сегодня эта секта оправдывает убийства в Буче, изнасилования украинских женщин, участие в войне против украинского народа. Ответственность за ее действия ложится и на Саудовскую Аравию и на исламский мир. Именно поэтому мы сегодня начали процесс инициирования отдельного трибунала по Кадырову за создание этой экстремистской религиозной секты. И мы надеемся найти в этом вопросе поддержку Украины.

Что такое победа Украины

— Как насчет элит Чечни, которые в случае неурядиц наверняка постараются подмять под себя не только саму Чечню, но и, может быть, другие республики Кавказа. Как вы видите развитие ситуации?

— Я могу вас заверить, что победа Украины будет означать победу всего Кавказа и других колониально зависимых народов. Я просто в этом на 100% уверен, потому что после военного поражения россии в Украине это будет уже совершенно другая страна.

Поэтому мы сегодня так смело заявляем и народам Северного Кавказа, и другим республикам и национальностям, что они должны быть готовы к этим переменам. И наш форум деколонизации народов россии призван подготовить почву для этого.

Они должны быть готовы не к тому, чтобы сейчас открыть второй фронт и ввязываться в войну, а сделать всё, чтобы Украина победила в этой войне. Для этого нужно гражданское неповиновение, чтобы они отказывались призываться в армию и ехать убивать украинцев. Им нужно по возможности перебираться в любую третью страну. Переехать сюда и вместе с нами отражать российскую агрессию. Вот в этом случае и буряты, и татары, и ингуши, и дагестанцы очистят свою нацию от ярлыка агрессора, который совершил военные преступления в Украине.

Победа — это не только деоккупация страны. Это выплата компенсаций, привлечение к ответственности военных преступников, пересмотр существующих принципов и норм международном праве. Пересмотр работы Совета Безопасности ООН, самой Организации Объединённых Наций, которая демонстрирует абсолютную беззубость, бесхребетность и несостоятельность решать какие-то глобальные вопросы и быть гарантом безопасности государств и народов.

Сегодня мы видим право силы, а должна быть сила права. Право должно быть сильным и права должны защищаться. Как можно допустить, что сегодня россия ведёт агрессивную, преступную войну, которую признаёт весь мир, и она же сегодня председательствует в Совете безопасности ООН, куда она вошла абсолютно нелегитимно?

Эти все моменты должны быть пересмотрены. Поэтому я говорю, когда Украина победит, мир будет совершенно другим. И поэтому и Кавказ, и другие колониальные зависимые народы получат свободу и независимость. Хочет мир этого или не хочет, но это неизбежные процессы, которые заложила сама система.

— Чеченцы в Европе сталкивались со специфическим отношением из-за того, что террористическое государство россия пыталась представить их в невыгодном свете. Война в Украине изменила отношение к чеченцам? Вы это ощущаете?

— Изменила на все 180 градусов. И это произошло именно из-за войны, развязанной россией против Украины. Как только путин сформулировал ее цели и задачи — "денацификация" и "демилитаризация", и весь мир, и сами украинцы вспомнили, что было с нами. "Денацификация" для россии означает уничтожение нации. "Демилитаризация" означала разрушение государства. На нас навесили ярлык международных террористов, сепаратистов и мир просто это всё принял и наблюдал. В случае с Украиной это не прошло, потому что мир увидел угрозу для себя в будущем. После грузинских "фашистов", украинских "нацистов" могли пойти "польские нацисты" или "прибалтийские фашисты". С "демилитаризацией" и "денацификацией". Они всё это понимали.

С 2002 года Ахмед Закаев живет в эмиграции, в Лондоне и со всех доступных трибун говорит о проблеме Чечни. Вторжение россии в Украину изменило отношение к чеченскому вопросу в Европе на 180 градусов

Во многом благодаря позиции, которую заняла Польша, Латвия, Литва, Эстония и сама Украина, отношение к чеченцам и чеченской проблеме изменилось, и у нас появился шанс отстоять свою государственность. После победы Украины никакие элиты — прокадыровские, пророссийские, — не могут нам помешать в этом. И нашему примеру будут следовать и другие народы Кавказа, и колониально зависимые народы — буряты, татары, башкиры. Я уверен, что они проголосуют за свои национальные суверенитеты и создадут свои государственные образования.

Как это будет — на конфедеративной, федеративной основе — это уже отдельный вопрос, но сам факт и неизбежность трансформации сегодняшнего террористического государственного образования россия есть, это необходимо и оно будет.

Почему россия посадила Чечню на дотационную "иглу"

— Чечня сегодня — дотационный регион.

— Она искусственно дотационный регион. На эти деньги подсадили, как наркомана на иглу. Безработица на Кавказе составляет 70-80%! Они деморализуют людей таким образом, причем искусственно. Я уверен в том, что все народы смогут самостоятельно выжить. Сегодня у них отняли экономическую независимость, право на свой язык, право выбирать лидера. Естественно, они не видят выхода. Им кажется, что потеряв эту финансовую поддержку, они потеряют возможность существовать. Они выживут, и будут жить намного лучше, чем сейчас. Я абсолютно в этом уверен.

— Молодежь в Чечне была задавлена все эти годы. С несогласными расправлялись самым жестоким образом, вплоть до пыток и убийств. Как вы оцениваете, будет вам на кого опираться или, все-таки, им удалось запугать их, подавить протестные настроения?

— Нужно понимать, что есть не только чеченцы, которые сегодня находятся под этим сильнейшим давлением и прессингом, организованным россией (не Кадыровым, а именно имперской россией!). Более 500 тысяч чеченцев сегодня проживают за пределами России. Только в Европе их около 300 тысяч. У них каждый год рождается 10-15 тысяч детей. Несколько поколений чеченцев получали хорошее образование в самых престижных вузах мира — в Америке, Великобритании, других европейских странах. В среднем сегодня выросший в Европе чеченец или чеченка разговаривают на пяти языках. Это такой мощный потенциал!

Есть чеченцы, которые сохранили наше отечество, находясь под гнетом россии. А здесь вырос мощный потенциал, который будет помогать возрождать нашу страну.

Нет ни одной семьи на территории Чечни, которая не потеряла бы кого-то в войнах с россией. Нет ни одной семьи, члены которой не находились бы сегодня за рубежом. Поэтому влияние Европы на молодёжь, которая растёт в Чечне, через их родственников, намного сильнее влияния россии и российской пропаганды. Да, сегодня к большому сожалению, они ещё не могут заявить о себе.

И именно поэтому мы говорим о необходимости создания трибунала по Кадырову и расследовании создания экстремистской псевдоисламской религиозной секты, которая одобряет войну в Украине и убийства в европейских странах. Это будет очень мощным показателем для чеченской молодёжи на территории Чечни.

У меня нет никаких сомнений, что идея независимости чеченского народа, права на свою государственность усилилась. В начале 1990-х чеченцы очень смутно представляли себе, что такое независимость и независимое государство, относились к этому как к предмету роскоши. А сегодня чеченский народ понимает, что это не только престижно, иметь своё государство, но и большая ответственность. И сегодня чеченский народ в принципе готов нести эту ответственность, строить и восстанавливать своё государство.