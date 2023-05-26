"Когда ВСУ остановятся на границах россии, мы продолжим": чеченцы рассказали, как воюют в Украине

Батальон согласовывает действия с ВСУ

Свободные чеченцы не только готовы сражаться за Украину, но уже давно это делают. Журналисты пообщались с ичкерийцем по имени Руслан — вице-командиром батальона, который на Востоке Украины воюет против рф.

Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Его батальон носит название "Адам" (или другое — им. Дудаева). Он согласовывает свои действия с ВСУ, но "стиль их исполнения" остается за самим подразделением. Бойцы батальона заходят в тыл российских позиций, зачищают их, выполняют диверсионные действия, направляют дроны-камикадзе, устраивают позиции для своих снайперов.

Например, Руслан показал журналисту простой дрон за 500 евро, который он использует в своей работе.

"Многие украинцы, которые умели это делать (запускать дроны — Ред.), уже мертвы. Потому мы это делаем", — рассказывает он.

Для Руслана Донбасс идеальное место для войны – нет гор. Батальон воюет по принципу – напал, уничтожил, отошел.

Он понимает, что в случае плена его подвергнут пыткам и казнят. Он говорит, что украинцы в 2022 году почувствовали то, что народ Ичкерии почувствовал в 1990-х. Боец считает, что после победы, когда украинское войско остановится на границах рф, бойцы батальона продолжат борьбу на территории россии как партизаны.

Также, по его словам, премьер Грузии Иракли Гарибашвили, на экономическом форуме в Дохе якобы заявил, что украинское политическое руководство просило его открыть второй фронт, но он не согласился.

Напомним, ранее мы писали о том, что пока российский диктатор владимир путин не оставляет своих попыток покорить Украину, у него самого прямо под носом разворачиваются весьма интересные события. В Чечне вывесили плакаты с людьми, которые в разные годы выступали за независимость этого региона.

Также мы сообщали, что в Чечне посреди ночи произошла стрельба.