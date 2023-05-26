"Коли ЗСУ зупиняться на кордонах росії, ми продовжимо": чеченці розповіли, як воюють в Україні

Батальйон погоджує дії з ЗСУ

Вільні чеченці не лише готові боротися за Україну, але вже давно це роблять. Журналісти поспілкувалися з ічкерійцем на ім’я Руслан — віце-командиром батальйону, який на Сході України воює проти росії.

Про це пише німецька газета Süddeutsche Zeitung.

Його батальйон зветься "Адам" (або інше — ім. Дудаєва). Він узгоджує свої дії із ЗСУ, але "стиль їх виконання" залишається за самим підрозділом. Бійці батальйону заходять до тилу російських позицій, зачищають їх, виконують диверсійні дії, спрямовують дрони-камікадзе, влаштовують позиції для своїх снайперів.

Наприклад, Руслан показав журналісту простий дрон за 500 євро, який він використовує у своїй роботі.

"Багато українців, які вміли це робити (запускати дрони — Ред.), вже мертві. Тому ми це робимо", — розповідає він.

Для Руслана Донбас ідеальне місце для війни – нема гір. Батальйон воює за принципом – напав, знищив, відійшов.

Він розуміє, що у разі полону його піддадуть тортурам і стратять. Він каже, що українці у 2022 році відчули те, що народ Ічкерії відчув у 1990-х. Боєць вважає, що після перемоги, коли українське військо зупиниться на кордонах рф, бійці батальйону продовжать боротьбу на території росії як партизани.

Також, за його словами, прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі на економічному форумі в Досі нібито заявив, що українське політичне керівництво просило його відкрити другий фронт, але він не погодився.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поки російський диктатор володимир путін не залишає своїх спроб підкорити Україну, у нього самого просто під носом розгортаються дуже цікаві події. У Чечні вивісили плакати з людьми, які у різні роки виступали за незалежність цього регіону.

Також ми повідомляли, що в Чечні посеред ночі сталася стрілянина.