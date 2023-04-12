Зеленський отримав два чеченські ордени — їх передав Буданов (фото)

Ці нагороди вважаються найвищими в Чеченській Республіці Ічкерія

Український президент Володимир Зеленський отримав найвищі державні нагороди від уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні. Глава України удостоївся ордену "Честь Нації" та ордену імені Джохара Дудаєва.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента. Нагороди особисто передав голова ГУР МО України Кирило Буданов.

Зеленський був удостоєний найвищих нагород Чеченської Республіки Ічкерія за визначні заслуги та самовіддані дії, спрямовані на демократію та свободу, а також за особисті заслуги перед чеченським народом.

"Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами", — йдеться в постанові, яку підписав глава Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв ще 27 листопада 2022 року.

Відомо, що орден Джохара Дудаєва присуджують тим, хто є кавалером ордена "Честь Нації". На сьогоднішній день цим орденом нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов та Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що сміливий український воїн, який разом із товаришем блискуче дотримав штурму окупантів, отримав нагородну зброю від Валерія Залужного.