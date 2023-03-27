Залужний нагородив молодого бійця, який знищував окупантів у знаменитому відео

Український захисник проявив звитягу та мужність у бою з окупантом

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив військовослужбовця Руслана Зубарєва із позивним Predato (Хижак — ред.) почесною нагрудною відзнакою "Золотий Хрест".

Про це у понеділок, 27 березня, очільник української армії повідомив у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що окрім нагрудної відзнаки, сміливий воїн ЗСУ отримав ще й нагородну зброю.

"Мав честь нагородити старшого солдата 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва почесною нагрудною відзнакою "Золотий Хрест" та вручити йому заслужену нагородну зброю", — написав головнокомандувач.

За словами Залужного, Predato вдалося відбити відбив атаку переважальних сил росіян, проявивши у кривавому бою мужність та звитягу.

До уваги читачів, Руслан Зубарєв, більше відомий як воїн ЗСУ Predator — той самий старший солдат 22-го батальйону 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва, який спільно зі своїм напарником відбили наступ російських спецпризначенців у Харківській області.

Український герой, не зупинившись перед потужною російською навалою, вступив у ближній бій з ворогом у момент, коли штурмова група росіян на БМП під'їхала упритул до позицій ЗСУ, намагаючись захопити її. Проте українець успішно відбив атаку противника.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у столиці в останню путь провели українського воїна-захисника Вадима Фокша із позивним "Делфі, тіло якого шукали кілька місяців. Лейтенант полку "Азов" віддав своє життя за Україну ще минулого року на "Азовсталі".