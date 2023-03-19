Тіло шукали багато місяців: у Києві провели в останню путь нагородженого посмертно захисника "Азовсталі" (фото)

Герой загинув від вибуху російської авіабомби

В Україні вже понад рік триває повномасштабна війна з росією. У багатьох містах з того часу відбуваються прощання з нашими захисниками, які загинули в бою за батьківщину. Попрощається зі своїми синами, чоловіками та друзями не завжди вдається відразу після їхньої загибелі. Іноді доводиться чекати довгі й болючі місяці. Так сталося і з лейтенантом полку "Азов", який віддав своє життя за Україну ще минулого року на "Азовсталі".

Про це пише "Укрінформ".

Йдеться про воїна Вадима Фокша із позивним "Делфі", який загинув 8 травня минулого року на меткомбінаті "Азовсталь" у Маріуполі. Попрощатися з ним рідним та побратимам вдалося лише після обміну тілами загиблих та низки ДНК-експертиз. На час смерті герою було 32 роки. Причиною його загибелі став вибух російської авіабомби.

Прощання з Вадимом пройшло у Києві. На церемонію прибули його побратими із полку "Азов". Разом із рідними вони вшанували пам’ять українського захисника. Побратими Фокші передали його матері Світлані та дружині Тетяні український прапор, яким покрили труну загиблого, а також прапор полку "Азов".

Вадим Фокша родом із селища Садове Запорізької області. Українець спочатку працював учителем, а у 2018 році вступив до полку "Азов". У Маріуполі воїн брав участь в обороні Азовсталі та проводив евакуацію цивільного населення та поранених воїнів. Захисника батьківщини посмертно нагородили орденом "За мужність".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Бахмутом загинув 20-річний військовий.

Також ми повідомляли, що окупанти вбили на Донбасі ще одного українського воїна.