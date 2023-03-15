Першим почав бій із "вагнерівцями": під Бахмутом загинув 20-річний військовий (фото)

Під час бою у Героя влучив осколок

У важких боях за Бахмут загинув молодий український захисник Віталій Колесник із позивним "Кудесник", який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав громадський діяч Ігор Захаренко, додавши фотографії з церемонії прощання з українським Героєм.

Віталій Колесник народився у селі Микуличі Київської області. На момент смерті хлопцеві було лише 20 років. Того трагічного дня він, бувши кулеметником, під час бою з окупантами став у центрі й першим почав битву з "вагнерівцями". На жаль, у Героя влучив осколок, і цей бій став для нього останнім.

"Він був завжди позитивним, життєрадісним, з усмішкою на обличчі. Був чудовим сином, братом, внуком, нареченим. Розумнішим за багатьох в його віці та був справжнім чоловіком. Був безстрашним воїном, який на завдання йшов з посмішкою на обличчі й ніколи не вважав себе Героєм, а "лише виконував свою роботу". Він був ідейним і знав, за що воює. Тому він заслуговує на те, щоб його знали", — написав Захаренко.

Під час прощання з українським захисником люди вишикувалися живим коридором, опустившись на одне коліно, і проводжали воїна, який загинув за свою країну.

Проститися із загиблим Героєм прийшла велика кількість людей, включаючи військових, які, не стримуючи сліз, прощалися з побратимом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях під Бахмутом загинув Михайло Каланча. Молодий український Герой потрапив під обстріл поблизу села Брестове на Донеччині.