Рік боронив Батьківщину, але перемоги не дочекався: під Бахмутом загинув ще один молодий герой

Рівно рік воїн боронив українські території від окупанта

Кожного дня окупаційна армія росії забирає життя кращих синів і дочок України, які стали на її захист. Сьогодні стало відомо про загибель ще одного молодого українського воїна: у боях на Бахмутському напрямі окупанти вбили глибочанина Михайла Миколайовича Каланчі.

Як у понеділок, 6 березня, повідомили на сторінці Глибоцької територіальної громади у Facebook, зазначивши, що український воїн боронив землі Батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення росії, хоробро відстоюючи її світле майбутнє на найважчих ділянках фронту.

Життєвий шлях молодого бійця Збройних сил України, мужнього та щирого воїна, обірвався під час чергового ворожого артилерійського обстрілу неподалік села Берестове (Бахмутський район Донецької області).

"Неможливо передати той відчай і сум, які зараз переживають усі найрідніші люди полеглого воїна. Щиро співчуваємо Вашому горю. В одну мить для Вас потемнів білий світ. Вічна пам`ять та шана Герою — Каланчі Михайлу Миколайовичу", — йдеться в дописі на сторінці громади.

Редакція "Телеграфу" також висловлює найщиріші співчуття близьким полеглого воїна… Низький уклін Герою!

Раніше ми писали про пенсіонерку з Миколаївщини, яка стала відомою завдяки своїй потужній допомозі "орликам" із ЗСУ.

Також нагадаємо, що у боях з окупантами на Донбасі трагічно загинув молодий воїн Віталій Хавер, який був родом із села Остап’є, що на Полтавщині.