Пішов на війну у грудні: на Донеччині в бою загинув 19-річний військовий

Прощання з воїном відбудеться 4 березня

День за днем Україна продовжує втрачати своїх найкращих захисників та Героїв, які стали на захист Батьківщини під час кривавої повномасштабної війни. Стало відомо про загибель молодого воїна Віталія Хавера, який був родом із села Остап’є на Полтавщині.

Хлопець вирушив захищати свою рідну країну від російських загарбників у грудні 2022 року. Проходив службу у військовій частині А4355. Обіймав посаду стрільця-санітара. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Решетилівської громади на Полтавщині Оксана Дядюнова.

"Молодий, наполегливий, веселий… усміхнений… якому назавжди 19… він віддав найдорожче — своє життя…", — написала вона.

За словами Дядюнової, 26 лютого Віталій отримав поранення у стрілецькому бою в районі населеного пункту Часів Яр у Донецькій області. Медичний персонал шпиталю імені Мечникова робив усе можливе, щоб урятувати життя Хавера. Але, на жаль, диво не сталося. 1 березня серце військового зупинилося.

Прощання з Героєм відбудеться завтра, 4 березня, у його рідному селі Остап’є у місцевій Хресто-Воздвиженській Українській помісній церкві о 12.00 год.

"Прошу прийти віддати шану Захисникові та провести Віталія в останню дорогу. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого Воїна. Навіки пам’ять про Захисника України буде жити у наших серцях та вічним болем залишиться в душах рідних і близьких людей. Вічна пам’ять Герою! Царство небесне!", — Додала Дядюнова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у бою з російськими окупантами загинув член знаменитої багатодітної родини зі Львівської області. У чоловіка залишилася сім’я, дружина та діти.