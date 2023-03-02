У боях за Україну загинув член славнозвісної багатодітної родини зі Львівської області (фото)

У героя залишилася сім’я

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка продовжує щодня забирати життя наших воїнів та мирних жителів. Трагічна звістка прийшла й у знамениту родину Проциків із Львівщини.

Про це повідомляє Жовтанецька сільська рада.

На фронті загинув Богдан Рільник, син великої родини Проциків із села Жовтанці.

"Прийомний син Богдан виховувався у сім’ї в любові до Бога, в любові до рідної неньки України. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного Захисника України!", — йдеться у повідомленні.

У героя Богдана залишилися дружина, діти та велика родина.

Зазначимо, що дитячий будинок сімейного типу "Джерело життя" Проциків відомий на всю Україну. Сім’я Ірини та Михайла маючи двох рідних дітей, усиновила ще 11. Усі були вихованцями дитячого будинку у Жовтанцях. Подружжя виховує дітей за принципами Біблії і не вірить у погані гени.

Окрім того, батькам уже подарували 7 онуків.

"Жовтанецька сільська рада висловлює щирі співчуття батькам Ірині та Михайлу Процику, дружині та всій великій родині. Поділяємо з Вами біль втрати Героя!", — пишуть у сільраді.

Про відому сім’ю Процик ЗМІ робили цілі сюжети.

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