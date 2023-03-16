Залишилися 5 дітей і маленький онук: окупанти вбили на Донбасі ще одного українського воїна (фото)

Чоловіка мобілізували восени 2022 року

Україна щоденно втрачає на війні з російськими окупантами найкращих своїх воїнів. На жаль, сьогодні нашу державу сколихнула ще одна сумна звістка щодо трагічної загибелі на Донбасі багатодітного батька з Харківської області Віталія Мироненка.

Про це у четвер, 16 березня, повідомили на сторінці "Ми в Україні" у соцмережі, зазначивши, що полеглий воїн був жителем села Новоселівка Нововодолазької громади.

Що відомо про Героя

Як розповіли у місцевій селищній раді, Віталія Мироненка мобілізували до Збройних сил України у жовтні 2022 року. Чоловік був стрільцем.

Перебуваючи на позиції та виконуючи чергове бойове завдання на території населеного пункту Торське (Донецька область) воїн отримав поранення, що виявилося несумісним із життям.

У 47-річного Героя залишилися чотири сини та донька з маленьким онуком.

Віталій Мироненко

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у боях із окупантами на Донбасі вбили молодого воїна Збройних сил України Михайло Каланчу, який тримав оборону Батьківщини цілий рік. На жаль, перемоги над потужною російською навалою Герой так і не дочекався.