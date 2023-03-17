Пів року вважався зниклим та загинув у полоні у росіян: українського воїна провели в останню путь (фото)

Чоловік став на захист країни у березні 2022 року

В Онуфріївській громаді на Кіровоградщині провели в останню путь українського військового Василя Колесника, який загинув, перебуваючи у полоні у російських окупантів. Попрощатися з хоробрим воїном, який віддав своє життя за свободу нашої країни, прийшли сотні людей.

З початку повномасштабного російського вторгнення Василь вирушив захищати Україну від загарбників. Разом зі своїми побратимами він тримав оборону міста Слов’янськ на Донеччині, потім воював у Попасній Луганській області. Однак після одного з масованих обстрілів зв’язок із чоловіком обірвався. Про це повідомили на сторінці Онуфріївської громади у Facebook.

Фото — Село Онуфріївка/ Facebook

З 21 квітня минулого року Колесник вважався зниклим безвісти. Перші дні пошуків військового стали справжнім пеклом для його рідних та близьких. І він продовжувався протягом довгих місяців. Лише у листопаді стало відомо, що Василь перебуває у полоні у росіян.

Як виявилось, довгий час український військовий перебував у Суходільській виправній колонії. Василь Колесник помер, перебуваючи в полоні в окупантів, до якого він потрапив під час бойових дій на Луганщині.

У лютому 2023 року під час обміну Україна повернула тіло загиблого захисника. Рідні та близькі загиблого змогли попрощатися з ним.

Фото — Село Онуфріївка/ Facebook

"Василь Григорович поповнив лави небесного війська і назавжди залишиться в пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував", — зазначили у громаді.

Фото — Село Онуфріївка/ Facebook

Що відомо про Василя Колесника

Народився 27 листопада 1967 року в селі Василівка Онуфріївського району Кіровоградської області. Закінчивши школу, вступив до машинобудівного технікуму в Кременчуці. Потім працював на Дормаші у літійному цеху.

У період із 1986 по 1988 рік проходив термінову військову службу у Німеччині. Повернувшись додому, він зустрів свою майбутню дружину Любов. У 1989 році пара одружилася. Подружжя виховало двох дітей — дочку Марину та сина Олександра.

Син Василя Колесника наразі також захищає Україну від російських окупантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув український військовий Віталій Мироненко. У чоловіка вдома залишилися п’ятеро дітей та маленький онук.