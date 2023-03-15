"Я кохаю тебе. Назавжди": соцмережі вразив щирий пост нареченої загиблого "Да Вінчі"

Дівчина "Да Вінчі" оприлюднила емоційну посаду

Улюблена загиблого українського героя Дмитра Коцюбайло (позивний "Да Вінчі") Аліна Михайлова вперше прокоментувала те, що сталося.

Своїми переживаннями дівчина поділилася на своїй сторінці у Facebook.

"Якби те що я напишу мало хоч якийсь сенс. Якби я тільки в житті могла уявити, що з нами таке станеться. То я б не змогла цього прийняти, власне, як і зараз. Просто не можу. І не приймаю.

Це шалені, цікаві, щасливі, складні, наповненими яскравими моментами 6 років дійсно дивного життя під час/на війни. З емоціями та відчуттями, які люди іноді не проживають за все своє подружнє довге 20-30-40 річне життя.

Зі сварками і криками, і з мандрами, довгими розмовами про наші великі плани, фразами "ти єдина в батальйоні хто не підпорядковується моїм наказам!! переводься куди хочеш!" та фразами "нам головне пережити цю війну і далі будемо з тобою жити нормально, давай просто протримаємося".

Я не буду писати тут про свій біль. В нас з Дмитром було багато недругів, які зараз цьому тішаться. І які забувають одне. Що лишилась я — та сама "Аліна Да Вінчі", як мене більшість і називали з 2017 року.

Дмитро завжди лишав у нас дома або відправляв мені записки з написами "Будь сильна".

І я залишаюсь. І буду. Сильна.

Я вже зробила те, щоб ти міг сказати там : "Зай, ох*ініти, ну ти змогла і це!".

Я пишу тобі щодня звіти в телефон про мій проведений день, в якому зі звітів це — скільки раз я була у тебе на могилі і кого я сьогодні бачила з наших друзів та знайомих там.

Я залишаюсь попри певну лють на тебе сильною. Хоча кожного цього клятого безтолкового дня, ввечері, в нас дома — я розбиваюсь на друзки. І кожного ранку я знову збираюсь. Заради тебе і того, щоб тобі за мене не було соромно. Щоб я ні в кого не викликала жалості.

Щоб ти не помилився в тому, що я твоя сильна Аліна.

Хоч сильною була не я. А ми. І тепер частина нашого "ми" назавжди лишилась на Аскольдовій могилі.

Для Да Вінчі все його життя було на війні. Там воно і завершилось. І з цієї війни я не змогла забрати його.

Попри це. Мені пощастило стати для нього опорою, підтримкою, іноді страшним нервотрьопом, але й великим шаленим коханням в якому я ніколи не мала сумніву.

Для мене велика гордість знати цю велику людину дійсно краще за всіх в цьому світі.

Не тільки як командира Да Вінчі. Але й як того самого мого Діму.

Я кохаю тебе. Назавжди.

Тільки зараз я розумію наскільки мені тебе не вистачає. Тільки зараз я вию тим самим вовком з кожним днем все більше і більше через відсутність твоїх постійних, просто постійних дзвінків та смс.

Бл*ть.

Я ніколи не повірю і не прийму того, що ми більше не зустрінемося", — написала вона.

Всього за годину після публікації під постом з'явилося понад чотири тисячі лайків та понад триста коментарів. Користувачі поділилися ним понад 400 разів.

Як повідомлялось раніше, командир батальйону "Вовки Да Вінчі" загинув 7 березня. Боєць отримав смертельне поранення у боях під Бахмутом. Йому було 27 років.