Укр

"Я люблю тебя. Навсегда": соцсети поразил искренний пост невесты погибшего "Да Винчи"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
Дмитрий Коцюбайло и Алина Михайлова Новость обновлена 15 марта 2023, 18:55
Дмитрий Коцюбайло и Алина Михайлова

Девушка "Да Винчи" обнародовала эмоциональный пост

Возлюбленная погибшего украинского героя Дмитрия Коцюбайло (позывной "Да Винчи") Алина Михайлова впервые прокомментировала случившееся.

Своими переживаниями девушка поделилась на своей странице в Facebook.

"Если бы то, что я напишу имело хоть какой-то смысл. Если бы я только в жизни могла вообразить, что с нами такое произойдет. Так я не смогла бы этого принять, собственно, как и сейчас. Я просто не могу. И не принимаю…."

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
Теги:
#Герой #Да Винчи