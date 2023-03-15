"Я люблю тебя. Навсегда": соцсети поразил искренний пост невесты погибшего "Да Винчи"

Девушка "Да Винчи" обнародовала эмоциональный пост

Возлюбленная погибшего украинского героя Дмитрия Коцюбайло (позывной "Да Винчи") Алина Михайлова впервые прокомментировала случившееся.

Своими переживаниями девушка поделилась на своей странице в Facebook.

"Если бы то, что я напишу имело хоть какой-то смысл. Если бы я только в жизни могла вообразить, что с нами такое произойдет. Так я не смогла бы этого принять, собственно, как и сейчас. Я просто не могу. И не принимаю…."