"Я люблю тебя. Навсегда": соцсети поразил искренний пост невесты погибшего "Да Винчи"
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Девушка "Да Винчи" обнародовала эмоциональный пост
Возлюбленная погибшего украинского героя Дмитрия Коцюбайло (позывной "Да Винчи") Алина Михайлова впервые прокомментировала случившееся.
Своими переживаниями девушка поделилась на своей странице в Facebook.
"Если бы то, что я напишу имело хоть какой-то смысл. Если бы я только в жизни могла вообразить, что с нами такое произойдет. Так я не смогла бы этого принять, собственно, как и сейчас. Я просто не могу. И не принимаю…."
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