Полгода считался пропавшим и погиб в плену у россиян: украинского воина провели в последний путь (фото)

Мужчина встал на защиту страны в марте 2022 года

В Онуфриевской общине на Кировоградщине провели в последний путь украинского военного Василия Колесника, который погиб, находясь в плену у российских оккупантов. Проститься с храбрым воином, отдавшим свою жизнь за свободу нашей страны, пришли сотни людей.

С начала полномасштабного российского вторжения Василий отправился защищать Украину от захватчиков. Вместе со своими побратимами он держал оборону города Славянск Донецкой области, затем воевал в Попасной Луганской области. Однако после одного из массированных обстрелов связь с мужчиной оборвалась. Об этом сообщили на странице Онуфриевской общины в Facebook.

Фото - Село Онуфриевка/ Facebook

С 21 апреля прошлого года Колесник считался без вести пропавшим. Первые дни поисков военного стали настоящим адом для его родных и близких. И он продолжался в течение долгих месяцев. Только в ноябре стало известно, что Василий пребывает в плену у россиян.

Как оказалось, долгое время украинский военный находился в Суходольской исправительной колонии. Василий Колесник умер, находясь в плену у оккупантов, в который он попал во время боевых действий в Луганской области.

В феврале 2023 года во время обмена Украина вернула тело павшего защитника. Родные и близкие погибшего смогли попрощаться с ним.

Фото - Село Онуфриевка/ Facebook

"Василий Григорьевич пополнил ряды небесного войска и навсегда останется в памяти родных, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и чтил", — отметили в общине.

Фото - Село Онуфриевка/ Facebook

Что известно о Василии Колеснике

Родился 27 ноября 1967 в селе Васильевка Онуфриевского района Кировоградской области. Окончив школу, поступил в машиностроительный техникум в Кременчуге. Затем работал на Дормаше в литийном цехе.

В период с 1986 по 1988 год проходил срочную военную службу в Германии. Вернувшись домой, он встретил свою будущую супругу Любовь. В 1989 году пара поженилась. Супруги воспитали двоих детей — дочь Марину и сына Александра.

Сын Василия Колесника сейчас также защищает Украину от российских оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб украинский военный Виталий Мироненко. У мужчины дома остались пятеро детей и маленький внук.