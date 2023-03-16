Остались 5 детей и маленький внук: оккупанты убили на Донбассе еще одного украинского воина (фото)

Мужчину мобилизировали осенью 2022 года

Украина ежедневно теряет на войне с российскими оккупантами лучших своих воинов. К сожалению, сегодня наше государство всколыхнуло еще одно печальное известие о трагической гибели на Донбассе многодетного отца из Харьковской области Виталия Мироненко.

Об этом в четверг, 16 марта, сообщили на странице "Мы в Украине" в соцсети, отметив, что павший воин был жителем села Новоселовка Нововодолажской общины.

Что известно о Герое

Как рассказали в местном поселковом совете, Виталия Мироненко мобилизовали в Вооруженные силы Украины в октябре 2022 года. Мужчина был стрелком.

Находясь на позиции и выполняя очередное боевое задание на территории населенного пункта, Торское (Донецкая область) воин получил ранение, что оказалось несовместимым с жизнью.

У 47-летнего Героя остались четыре сына и дочь с маленьким внуком.

Виталий Мироненко

Ранее "Телеграф" сообщал, что в боях с оккупантами на Донбассе убили молодого воина Вооруженных сил Украины Михаил Каланчу, который держал оборону Родины круглогодично. К сожалению, победы над мощным российским нашествием Герой так и не дождался.