Год защищал Родину, но победы не дождался: под Бахмутом погиб еще один молодой герой

Ровно год воин защищал украинские территории от оккупанта

Каждый день оккупационная армия россии забирает жизни лучших сыновей и дочерей Украины, вставших на ее защиту. Сегодня стало известно о гибели еще одного молодого украинского воина: в боях на Бахмутском направлении оккупанты убили Михаила Николаевича Каланчи.

Как в понедельник, 6 марта, сообщили на странице Глыбоцкой территориального общества в Facebook, отметив, что украинский воин защищал земли Родины с первых дней полномасштабного вторжения рф, храбро отстаивая ее светлое будущее на самых тяжелых участках фронта.

Жизненный путь молодого бойца Вооруженных сил Украины, мужественного и искреннего воина, оборвался во время очередного вражеского артиллерийского обстрела вблизи села Берестово (Бахмутский район Донецкой области).

"Невозможно передать то отчаяние и печаль, которые сейчас переживают все самые родные люди павшего воина. Искренне сочувствуем Вашему горю. В мгновение ока для Вас потемнел белый мир. Вечная память и уважение Герою — Каланче Михаилу Николаевичу", — говорится в сообщении на странице. общины.

Редакция "Телеграфа" также выражает самые искренние соболезнования близким павшего воина… Низкий поклон Герою!

Ранее мы писали о пенсионерке из Николаевской области, которая стала известной благодаря своей мощной помощи "орликам" из ВСУ.

Также напомним, что в боях с оккупантами на Донбассе трагически погиб молодой воин Виталий Хавер, который был родом из села Остапье Полтавской области.