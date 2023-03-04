"Вместо сына у меня появилось их сто!": как пенсионерка с позывным "Ивановна" заботится о бойцах ВСУ

Старшего сына женщины убили оккупанты, поэтому теперь она опекается украинскими воинами

Жительница одного из сел Николаевщины во время активного обстрела населенного пункта и возможного наступления оккупационной армии приютила украинских военных. 67-летняя Клавдия Ивановна, которую защитники прозвали "Комбатом", а после "Ивановной" умело управляет мопедом, ведь регулярно возит на нем еду на блокпосты. Женщину-героиню там знают все, ведь она носит сильный характер и огромную жажду победы.

"Я их не покину, буду стоять с ними до последней капли крови", — так о "своих ребятах-орликах" говорит Ивановна. Именно так она отзывается о бойцах Вооруженных сил, о которых заботится.

Пенсионерка живет в одном из "горячих" сел Николаевской области. Ее старшего сына убил обломок вражеской ракеты. Однако "Ивановна" не отчаивается и подчеркивает, что вместо одного сына, у нее их теперь сто.

На ее столе в доме женщины всегда есть конфеты и печенье для воинов. Клавдия называет их "сладкоежками". Для ребят она отвела места для отдыха и стирки вещей. Перед отправкой на позиции готовит им поесть, варить чай и компот.

"Я на них говорила: "Мои орлики, мои солнца, мои ястребы. Пока вы стоите на тех рубежах, мы здесь все живы. Вы сойдете и мы пропадем здесь без вас". На сто процентов уверена, что Победа будет за нами. На таких ребятах, как наши, держится Украина", — отмечает "Ивановна".

Ранее "Телеграф" сообщал, как полковник Национальной гвардии Украины Николай Мишакин рассказал о героических поступках одного из бойцов, который в дальнейшем получил звание "Герой Украины".