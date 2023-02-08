"Делали на фронте невозможное": полковник НГУ рассказал, за что его боец получил Героя Украины

Украинские воины не любят хвастаться своим геройскими поступками

Полномасштабная война в Украине раскрыла во многих наших гражданах геройские черты. И об одном из таких мужественных поступков рассказал полковник Национальной гвардии Украины Николай Мишакин.

В интервью "Цензор.НЕТ" Мишакин отметил, что обычно воины не привыкли рассказывать о своих геройских поступках, потому как относятся к этому просто, как к части своей работы.

"Мы выполняем свою работу. Мы между собой можем сесть вспоминать. Своим языком поговорить. И еще есть такое понятие, что нормальный воин никогда не будет кичиться. Хвастаться будет только тот, кто не был ни в боях, нигде, но будет рассказывать", — говорит полковник.

В пример он привел одного из командиров — Героя Украины с позывным "Десна".

"Он меня спросил: "Зачем вы это (представление на героя, -ред.) сделали?". Отвечаю: "Так как ты это действительно заслужил, и тебе это каждый твой воин скажет, потому что вы иногда делали невозможное", — добавляет Мишакин и по просьбе журналистов начинает рассказ об одном из поступков "Десны" в Северодонецке.

"Передали мне одну роту ТРО. Это был Северодонецк, когда у меня уже был оголен фланг. И вот мне сначала передают роту, а потом батальон. Нашей задачей было зайти во встречное сражение и отстоять хотя бы половину города. И взвод разведки идет вместе с этой ротой, для которой бой был вообще первым", — рассказывает полковник.

По его словам бойцы этой роты зашли во встречный бой, вышли на позиции, и целый день били противника, однако уже на следующие сутки оказались в окружении.

"При чем там танковые атаки были, удары авиации. Очень тяжелые бои", — отмечает Мишакин.

И взвод Десны вывел эту роту из окружения, с минимальными потерями. Погиб один командир взвода (из роты ТРО), оставшийся с пулеметом прикрывать отход, и в него попал снайпер.

"Мы спланировали операцию, мы очень надеялись их извлечь, и они ее осуществили. И так было пару раз. Виталик приходит: "Командир, какая задача?" Они ушли, пришли, задание выполнили. Говорят: "Можно мы отдохнем". Все, нет каких-либо эмоций. Задача поставлена ​​– задача выполнена. Это – действительно профессионалы", — говорит полковник.

Напомним, ранее мы писали о том, что командир ВСУ рассказал о последних секундах жизни летчика-героя.

Также мы сообщали о том, что в Бахмуте погиб американский волонтер, который помогал пострадавшим от войн по всему миру.