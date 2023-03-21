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Зеленський затвердив нагороду "Місто-герой України": як вона виглядатиме

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 21 березня 2023, 22:10
Володимир Зеленський

Указ набирає чинності з дня публікації

В Україні затвердили положення про присвоєння населеним пунктам нашої країни звання "міста-героя", а також форму почесної відзнаки.

Як повідомляється в тексті указу президента України Володимира Зеленського, виготовлення відповідних відзнак було доручено Кабміну та Державному управлінню справами.

"Почесна відзнака "Місто-герой України" встановлена для святкування подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави (держав) проти України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надання статусу міста-героя відбувається на підставі указу президента.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну звання міста-героя було присвоєно наступним населеним пунктам:

  • Волноваха
  • Гостомель
  • Маріуполь
  • Харків
  • Херсон
  • Чернігів
  • Буча
  • Ірпінь
  • Миколаїв
  • Охтирка

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада у вівторок, 21 березня, підтримала законопроєкт про перейменування географічних об’єктів, які мають назви, пов’язані з російськими чи радянськими державними діячами.

Теги:
#Україна #Нагорода #Володимир Зеленський