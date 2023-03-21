Зеленський затвердив нагороду "Місто-герой України": як вона виглядатиме
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Указ набирає чинності з дня публікації
В Україні затвердили положення про присвоєння населеним пунктам нашої країни звання "міста-героя", а також форму почесної відзнаки.
Як повідомляється в тексті указу президента України Володимира Зеленського, виготовлення відповідних відзнак було доручено Кабміну та Державному управлінню справами.
"Почесна відзнака "Місто-герой України" встановлена для святкування подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави (держав) проти України", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що надання статусу міста-героя відбувається на підставі указу президента.
Варто зазначити, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну звання міста-героя було присвоєно наступним населеним пунктам:
- Волноваха
- Гостомель
- Маріуполь
- Харків
- Херсон
- Чернігів
- Буча
- Ірпінь
- Миколаїв
- Охтирка
Як повідомлялося раніше, Верховна Рада у вівторок, 21 березня, підтримала законопроєкт про перейменування географічних об’єктів, які мають назви, пов’язані з російськими чи радянськими державними діячами.