Зеленський затвердив нагороду "Місто-герой України": як вона виглядатиме

Указ набирає чинності з дня публікації

В Україні затвердили положення про присвоєння населеним пунктам нашої країни звання "міста-героя", а також форму почесної відзнаки.

Як повідомляється в тексті указу президента України Володимира Зеленського, виготовлення відповідних відзнак було доручено Кабміну та Державному управлінню справами.

"Почесна відзнака "Місто-герой України" встановлена для святкування подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави (держав) проти України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надання статусу міста-героя відбувається на підставі указу президента.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну звання міста-героя було присвоєно наступним населеним пунктам:

Волноваха

Гостомель

Маріуполь

Харків

Херсон

Чернігів

Буча

Ірпінь

Миколаїв

Охтирка

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада у вівторок, 21 березня, підтримала законопроєкт про перейменування географічних об’єктів, які мають назви, пов’язані з російськими чи радянськими державними діячами.