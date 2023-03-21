Укр

Зеленский утвердил награду "Город-герой Украины": как она будет выглядеть

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Указ вступает в силу со дня публикации

В Украине утвердили положение о присвоении населенным пунктам нашей страны звания "город-герой", а также форму почетного знака отличия.

Как сообщается в тексте указа президента Украины Владимира Зеленского, изготовление соответствующих знаков отличия было поручено Кабмину и Государственному управлению делами.

"Почетное отличие "Город-герой Украины" установлено для празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства (государств) против Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что присвоение статуса города-героя происходит на основании указа президента.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину звания города-героя было присвоено следующим населенным пунктам:

  • Волноваха
  • Гостомель
  • Мариуполь
  • Харьков
  • Херсон
  • Чернигов
  • Буча
  • Ирпень
  • Николаев
  • Ахтырка

Как сообщалось ранее, Верховная Рада во вторник, 21 марта, поддержала законопроект о переименовании географических объектов, которые носят названия, связанными с российскими или советскими государственными деятелями.

Теги:
#Украина #Награда #Владимир Зеленский