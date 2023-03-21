Зеленский утвердил награду "Город-герой Украины": как она будет выглядеть
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Указ вступает в силу со дня публикации
В Украине утвердили положение о присвоении населенным пунктам нашей страны звания "город-герой", а также форму почетного знака отличия.
Как сообщается в тексте указа президента Украины Владимира Зеленского, изготовление соответствующих знаков отличия было поручено Кабмину и Государственному управлению делами.
"Почетное отличие "Город-герой Украины" установлено для празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства (государств) против Украины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что присвоение статуса города-героя происходит на основании указа президента.
Стоит отметить, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину звания города-героя было присвоено следующим населенным пунктам:
- Волноваха
- Гостомель
- Мариуполь
- Харьков
- Херсон
- Чернигов
- Буча
- Ирпень
- Николаев
- Ахтырка
Как сообщалось ранее, Верховная Рада во вторник, 21 марта, поддержала законопроект о переименовании географических объектов, которые носят названия, связанными с российскими или советскими государственными деятелями.