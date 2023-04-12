Зеленский получил два чеченских ордена - их передал Буданов (фото)

Эти награды считаются наивысшими в Чеченской Республике Ичкерия

Украинский президент Владимир Зеленский получил высшые государственные награды от правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании. Глава Украины удостоился ордена "Честь Нации" и ордена имени Джохара Дудаева.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Награды лично передал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Зеленский был удостоен наивысших наград Чеченской Республики Ичкерия за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия, направленные на демократию и свободу, а также за личные заслуги перед чеченским народом.

"Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице россии и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами", – говорится в постановлении, которое подписал глава Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев еще 27 ноября 2022 года.

Известно, что орден Джохара Дудаева присуждают тем, кто является кавалером ордена "Честь Нации". На сегодяншний день этим ордено награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что смелый украинский воин, который вместе с товарищем блестяще сдержал штурм оккупантов, получил наградное оруже от Валерия Залужного.