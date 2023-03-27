Укр

Залужный наградил молодого бойца, который уничтожал окупантов на знаменитом видео

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Руслан Зубарев aka "Predator" Новость обновлена 27 марта 2023, 14:35
Руслан Зубарев aka "Predator". Фото facebook Валерий Залужный

Украинский защитник проявил победу и мужество в бою с оккупантом

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный наградил военнослужащего Руслана Зубарева с позывным Predator (Хищник. — Ред.) почетным нагрудным отличием "Золотой Крест".

Об этом в понедельник, 27 марта, глава украинской армии сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что кроме нагрудного знака отличия, смелый воин ВСУ получил еще и наградное оружие.

"Имел честь наградить старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслана Зубарева почетным нагрудным знаком "Золотой Крест" и вручить ему заслуженное наградное оружие", — написал главнокомандующий.

По словам Залужного, Predator смог отразить атаку превосходящих сил россиян, проявив в кровавом бою мужество и победу.

Читателям Руслан Зубарев больше известен как боец 22-го батальона 92-й омбр ВСУ, который с напарником отразил атаку российских спецназовцев в Харьковской области.

Герои вступили в ближний бой с врагом в момент, когда штурмовая группа россиян на БМП подъехала вплотную к позициям ВСУ, пытаясь захватить ее. Однако украинцы успешно отразили атаку противника.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Киеве в последний путь провели Вадима Фокша ("Делфи), тело которого искали несколько месяцев. Лейтенант полка "Азов" отдал свою жизнь за Украину еще в прошлом году на "Азовстали".

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#Война #Награда #Герой #ВСУ #Валерий Залужный