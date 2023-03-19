Тело искали много месяцев: в Киеве провели в последний путь награжденного посмертно защитника "Азовстали" (фото)

Герой погиб от взрыва российской авиабомбы

В Украине уже больше года продолжается полномасштабная война с россией. Во многих городах с тех пор проходят прощания с нашими защитниками, которые пали в бою за родину. Простится со своими сыновьями, мужьями и друзьями не всегда удается сразу после их гибели. Иногда приходится ждать долгие и мучительные месяцы. Так произошло и с лейтенантом полка "Азов", который отдал свою жизнь за Украину еще в прошлом году на "Азовстали".

Об этом пишет "Укринформ".

Речь идет о воине Вадиме Фокша с позывным "Делфи", который погиб 8 мая прошлого года на меткомбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Проститься с ним родным и побратимам удалось только после обмена телами погибших и ряда ДНК-экспертиз. На момент смерти герою было 32 года. Причиной его гибели стал взрыв российской авиабомбы.

Прощание с Вадимом прошло в Киеве. На церемонию прибыли его побратимы из полка "Азов". Вместе с родными они почтили память украинского защитника. Побратимы Фокши передали его матери Светлане и жене Татьяне украинский флаг, которым покрыли гроб погибшего, а также флаг полка "Азов".

Вадим Фокша родом из поселка Садовое Запорожской области. Украинец сначала работал учителем, а в 2018 году вступил в полк "Азов". В Мариуполе воин участвовал в обороне Азовстали и проводил эвакуацию гражданского населения и раненых воинов. Защитника родины посмертно наградили орденом "За мужество".

Напомним, ранее мы писали о том, что под Бахмутом погиб 20-летний военный.

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