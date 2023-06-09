"Я шесть языков знаю, а ты - один русский": видео с чеченкой, которая "строит" россиян в Финляндии, стало хитом

Неприязнь к народу страны-террориста высказывают уже прямо на улице.

Россиян, чья страна вторглась на территорию Украины и совершает тут террористические акты, не переносят в цивилизованных странах. Градус раздражения накалился до такой степени, что неприязнь к народу страны-террориста высказывают уже прямо на улице.

Об этом свидетельствуют видео в сети.

Так, в интернете сейчас активно распространяется видео, где, как утверждается, чеченка высказала россиянам все, что о них думает прямо на улице. Женщина не стеснялась в выражениях и дала своими словами понять, что россиянам не рады за пределами их страны.

"Я вас ненавижу. Была бы у меня власть, я бы вас расстреляла или повесила… Русские п****ы. Вас нужно убивать, как собак диких….Вы такие мерзкие. У вас ничего нет нормального… А вы не любите Украинцев, да? А почему? Потому, что они вас гасят, как собак нерезаных. А почему ты в лице поменялся, когда про украинцев я сказала? Вы русские такие лицемеры. Вы подстраиваетесь "под погоду". Приезжаете сюда и вылизываете финам ж***ы, а потом идете в Фейсбук и пишете "какие они тупые", — высказала россиянам жительница Финляндии.

По данным в сети, случилось это в одном из городов Финляндии.

Полное видео длительностью семь минут можно посмотреть здесь.

Комментаторы, к слову, поддержали женщину и восхитились её прямолинейностью.

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