"Я шість мов знаю, а ти - одну російську": відео з чеченкою, яка лає росіян у Фінляндії, стало хітом

Неприязнь до народу країни-терориста висловлюють прямо на вулиці.

Росіян, чия країна вторглася на територію України і вчиняє тут терористичні акти, не переносять у цивілізованих країнах. Градус роздратування розжарився настільки, що неприязнь до народу країни-терориста висловлюють вже просто на вулиці.

Про це свідчать відео у мережі.

Так, в інтернеті зараз активно розповсюджується відео, де, як стверджується, чеченка висказала росіянам все, що про них думає просто на вулиці. Жінка не соромилася у висловлюваннях і дала своїми словами зрозуміти, що росіянам не раді за межами їхньої країни.

"Я вас ненавиджу. Була б у мене влада, я б вас розстріляла чи повісила… Російські п****и. Вас треба вбивати, як собак диких… Ви такі мерзенні. У вас нічого немає нормального… А ви не любите Українців, так? А чому? Тому що вони вас гасять, як собак. А чому ти в обличчі помінявся, коли про українців я сказала? Ви росіяни такі лицеміри. Ви підлаштовуєтеся "під погоду". Ви приїзджаєте сюди і вилизуєте фінам д**и а потім йдете у Фейсбук і пишете "які вони тупі", — висказала росіянам мешканка Фінляндії.

За даними мережі, трапилося це в одному з міст Фінляндії.

Повне відео тривалістю сім хвилин можна переглянути тут.

Коментатори, до речі, підтримали жінку і захопилися її прямолінійністю.

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