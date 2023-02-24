Ахмед Закаев призвал народы Кавказа объединиться в борьбе против российских захватчиков
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Об этом говорится в обращении главы правительства Чеченской республики Ичкерия к годовщине начала полномасштабной агрессии России против Украины
Глава правительства ЧРИ Ахмед Закаев призвал народы Северного Кавказа срывать мобилизацию в российскую армию на войну против Украины. Закаев призвал все порабощенные народы Кавказа объединиться в борьбе против российских захватчиков.
Такой призыв содержится в обращении главы правительства Чеченской республики Ичкерия к годовщине начала полномасштабной агрессии России против Украины.
От имени правительства и Вооруженных Сил ЧРИ Закаев отмечает: "У нас только одна-единственная цель — уничтожить российских нацистов и все следы нацистского режима. Ничто не сможет нас остановить. Мы будем бороться вместе с нашими братьями-украинцами, пока, с помощью Всевышнего, не освободим землю от русского нацизма и не освободим народы от его гнета".