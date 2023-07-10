В кремле признали встречу путина с пригожиным: что предложил диктатор "вагнеровцам"

На встрече присутствовали также командиры отрядов ЧВК

Российский диктатор владимир путин после провального вооруженного мятежа в рф встречался с его организатором, главарем частной военной компании "Вагнера" евгением пригожиным.

Об этом в понедельник, 10 июля заявил пресс-секретаря путина дмитрий песков, сообщает российское агентство РИА-Новости.

По его словам, встреча якобы состоялась 29 июня и длилась около трех часов. Помимо путина и пригожина на ней также присутствовали командиры отрядов ЧВК. В целом было 35 человек.

Отмечается, в ходе собрания российский президент путин дал свою оценку случившегося мятежа и предложил представителям ЧВК "Вагнера" варианты трудоустройства.

В то же время французская газета Libération пишет, что пригожина вызвали в кремль 1 июля. На встрече, по ее данным, присутствовали также директор Росгвардии виктор золотов и глава Службы внешней разведки сергей нарышкин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале июля министр обороны россии впервые прокомментировал вооруженный мятеж, устроенный пригожиным. По его словам, планы главного "вагнеровца" провалились, потому как якобы "личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу".