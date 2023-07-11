Отделяла только дверь: Буданов уверен, что "вагнеровцы" во время мятежа достигли ядерной базы рф

Глава ГУР не сообщил, почему "вагнеровцы" все же прекратили свой бунт

Во время мятежа ЧВК "Вагнера" в россии боевики планировали захватить ядерное оружие, размещенное на базе "Воронеж-45". Они дошли до базы, единственное, что их отделяло от оружия — дверь хранилища.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Reuters.

Отмечается, что след одной из групп "вагнеровцев", за которой можно было наблюдать в открытых источниках, "обрывался" примерно в 100 км от ядерной базы "Воронеж-45".

Однако по словам Буданова, "вагнеровцы" дошли гораздо дальше, до самой базы, имея намерение завладеть небольшими ядерными устройствами советских времен, чтобы "поднять ставки" своего мятежа.

"Потому что если вы готовы воевать до последнего, то это один из объектов, который значительно повышает ставки", — сказал Буданов.

Он добавил, что единственным барьером между наемниками и ядерным оружием была дверь в ядерное хранилище. Дверь была закрыта и в техническую часть они не попали.

Глава ГУР пояснил, что на базе "Воронеж-45" хранятся небольшие ядерные устройства, которые можно вместить в рюкзак.

Источники, близкие к кремлю подтвердили некоторые слова Буданова. По словам одного из них, "вагнеровцам" "удалось попасть в зону особого интереса, в результате чего американцы разволновались, поскольку там хранятся ядерные боеприпасы".

В то же время официальные лица США выразили сомнения по поводу утверждений Буданова, заявив, что у них нет никаких доказательств, что ядерное оружие или устройства были под угрозой во время мятежа.

В статье отмечается, что Буданов не предоставил доказательств, подтверждающих его слова и не стал рассказывать, какие дискуссии, если они были, происходили с США и другими союзниками по поводу этого инцидента. Он также не сообщил, почему "вагнеровцы" прекратили свой бунт.

Как сообщал "Телеграф", в кремле признали, что президент россии владимир путин встречался с главарем "Вагнера" евгением пригожиным и командирами этой ЧВК уже после неудавшегося мятежа. Встреча якобы состоялась 29 июня и длилась около трех часов.