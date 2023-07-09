герасимов, на выход? Кого из генералов убрал путин после мятежа пригожина

В россии произошли ротации в военном руководстве

После попытки мятежа главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина в россии ряд высокопоставленных военных руководителей были отстранены от своих должностей. Среди них и руководитель оккупационной группировкой войск в Украине валерий герасимов, который заодно является главой российского генштаба.

Помимо герасимова любопытные события начали развиваться вокруг генерала сергея суровикина, которого заподозрили в поддержке мятежников. Как рассказал в интервью Radio NV руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко, суровикина после мятежа задержали, а вместе с ним и ряд приближенных к нему генералов.

Одним из таковых, по его словам, был заместитель суровикина андрей юдин.

"Мы можем сказать о том, что система, судя по всему, задержала и удерживает, не имеет значения под домашним арестом, в Лефортово или в любом другом месте суровикина, наверное, все-таки его заместителя юдина и нескольких других генералов", — сказал Денисенко.

При этом сам юдин опровергал, что был задержан и вместо того добавил, что находится в отпуске. Однако российские пропагандисты после этого заявили, что его уволили со службы.

Досталось и начальнику генштаба герасимову. Так 9 июля появилась информация о том, что он больше не будет командовать ходом войны в Украине, хотя и останется на посту начальника генштаба.

Хоть официально об этом объявлено не было, но примечательным моментом в этой истории является то, что оккупационной группировкой войск назначили командовать генерал-полковника михаила теплинского, которого герасимов отстранил в январе 2023 года, хоть и вернул на службу в апреле. Разведка Великобритании тогда сообщала, что таким шагом герасимов хотел усилить свой авторитет среди солдат.

Еще одним любопытным моментом также является то, что на публике перестал появляться заместитель министра обороны россии юнус-бек евкуров, который во время мятежа "вагнеровцев" находился в Ростове и вел переговоры с пригожиным.

Как сообщалось ранее, герасимова назначили на пост командующего оккупационными войсками в Украине в январе 2023 года на фоне неудач его предшественника суровикина.