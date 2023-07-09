Еще один докомандовался: путин опять сменил начальника оккупационной армии в Украине

Известно, что у нового командира были разногласия с главой генштаба

В российском военном руководстве вновь произошли ротации, а начальник генштаба валерий герасимов командовать оккупационными силами в Украине больше не будет.

Как информирует Daily Mail, герасимов останется главой генштаба, однако руководить ходом войны будет 54-летний генерал-полковник михаил теплинский, который до "повышения" командовал российскими ВДВ.

Официальной информации о ротации руководства оккупационной армией пока не поступало, а некоторые источники сообщают, что это произойдет во время саммита НАТО в Литве 12 июля.

Также в сообщении говорится, что российский диктатор владимир путин сейчас приходит в себя из-за мятежа ЧВК "Вагнера", а также сильно разъярен возвращением в Украину командиров обороны мариупольской "Азовстали", которые должны были находиться в Турции до конца войны.

Как известно, после начала вторжения путин отстранил нескольких высших руководителей армии, среди которых "мариупольский резник" михаил мизинцев и "генерал армагеддон" сергей суровикин.

Любопытно то, что в январе 2023 года появлялась информация о том, что герасимов отстранил теплинского в попытках навязать армии свой личный авторитет. Однако в апреле стало известно, что он вернулся к выполнению своих обязанностей.

Кроме того, британская разведка называла теплинского "одним из немногих высокопоставленных российских генералов, пользующимся широким уважением среди рядового состава".

Как сообщалось ранее, герасимова назначили на пост командующего оккупационными войсками в Украине в январе 2023 года на фоне неудач его предшественника суровикина.