герасимов, на вихід? Кого з генералів прибрав путін після заколоту пригожина

У росії відбулися ротації у військовому керівництві

Після спроби заколоту ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина в росії ряд високопоставлених військових керівників було відсторонено від своїх посад. Серед них і керівник окупаційного угрупування військ в Україні валерій герасимов, який заодно є головою російського генштабу.

Крім герасимова цікаві події почали розвиватися навколо генерала сергія суровікіна, якого запідозрили в підтримці бунтівників. Як розповів в інтерв’ю Radio NV керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, суровікіна після заколоту затримали, а разом із ним і низку наближених до нього генералів.

Одним з таких, за його словами, був заступник суровікіна андрій юдін.

"Ми можемо сказати про те, що система, судячи з усього, затримала і утримує, не має значення під домашнім арештом, у Лефортово або в будь-якому іншому місці суровікіна, напевно, все-таки його заступника юдіна та кількох інших генералів", — сказав Денисенко.

При цьому сам юдін спростовував, що був затриманий і натомість додав, що перебуває у відпустці. Однак російські пропагандисти після цього заявили, що його звільнили зі служби.

Дісталося і начальнику генштабу герасимову. Так 9 липня з’явилася інформація про те, що він більше не командуватиме ходом війни в Україні, хоч і залишиться на посаді начальника генштабу.

Хоча офіційно про це оголошено не було, але примітним моментом у цій історії є те, що вже з'явилися повідомлення про те, що окупаційним угрупованням військ призначили командувати генерал-полковника михайла теплинського, якого герасимов усунув у січні 2023 року, хоч і повернув на службу у квітні. Розвідка Великої Британії тоді повідомляла, що таким кроком герасимов хотів посилити свій авторитет серед солдатів.

Ще одним цікавим моментом також є те, що на публіці перестав з’являтися заступник міністра оборони рф юнус-бек євкуров, який під час заколоту "вагнерівців" перебував у Ростові та вів переговори з пригожиним.

Як повідомлялося раніше, герасимова призначили на посаду командувача окупаційних військ в Україні в січні 2023 року на тлі невдач його попередника суровікіна.